Départ de l'OM : Mason Greenwood a choisi son prochain club !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le feuilleton Mason Greenwood va connaître, sauf nouveau rebondissement, son épilogue dans les prochains jours. L'attaquant de l'OM devrait être vendu pour une somme avoisinant les 39M€ hors bonus à Fenerbahçe si l'on se fie aux informations de la presse turque. Il ne manquerait plus qu'à franchir l'étape de la visite médicale pour que Greenwood troque la tunique de l'Olympique de Marseille pour celle du Fener.

Il semble que ce ne soit plus qu'une question de temps pour que le transfert de Mason Greenwood se concrétise désormais. Cette semaine, le feuilleton a connu un nouveau rebondissement assez important alors que l'Anglais était destiné à rejoindre Fenerbahçe pour les quatre prochaines saisons avec un salaire annuel compris entre 7 et 8M€ comme le révélait L'Equipe ces derniers jours. En parallèle, l'Atletico de Madrid de Diego Simeone était revenu à la charge avec une proposition contractuelle de cinq ans assortie de revenus à l'année pointant plutôt à 5 ou 6M€.

Entre l'Atletico et Fenerbahçe, Mason Greenwood a choisi ESPN dévoilait vendredi que Mason Greenwood disposait des deux offres contractuelles de Fenerbahçe et de l'Atletico de Madrid. Sa réponse devait intervenir dans les 48 heures à venir. Et ce dimanche, Fanatik annonce le résultat final de cette course à la signature de l'attaquant de l'OM. Un terrain d'entente entre les dirigeants du Fener et leurs homologues de l'Olympique de Marseille a été trouvé d'après Fanatik. Le média turc fait état d'une indemnité de transfert de 39,5M€ hors bonus.