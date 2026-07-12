OM - «Il le surkiffe» : Bruno Genesio valide le transfert d’un attaquant bien connu de la Ligue 1 !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Après une saison ratée, l'OM compte bien repartir sur de nouvelles bases pour l'exercice 2025-2026. Même si de nombreux départs sont attendus notamment en raison de problèmes financiers, le club pourrait décider de recruter un ancien attaquant de Ligue 1 qui pourrait bien faire son retour. Le nom de Martin Terrier circule à Marseille, un nom qui semble beaucoup plaire à Bruno Genesio, le nouvel entraîneur du club de la cité phocéenne.

Nouvel entraîneur de l'OM, Bruno Genesio remplace donc Habib Beye, dont l'arrivée n'a pas permis de changer les choses ces derniers mois. Le technicien de 59 ans vient de quitter le LOSC mais il est passé aussi par le Stade Rennais notamment, où il a pu diriger Martin Terrier. L'attaquant de 29 ans, qui évolue au Bayer Leverkusen depuis 2024, aurait bien sa place à l'OM.

L'OM sur Martin Terrier, Bruno Genesio est ravi Ces derniers jours, le nom de Martin Terrier est évoqué du côté de l'OM. Le joueur de 29 ans pourrait être une piste explorée par les dirigeants marseillais en vue d'un éventuel recrutement. Il pourrait retrouver Bruno Genesio, qu'il avait déjà connu comme entraîneur du côté de Rennes, où il a brillé entre 2020 et 2024. « Mohamed Toubache-Ter ne dit pas que l’Olympique de Marseille n’est pas intéressé par Martin Terrier, et inversement. Il dit simplement que ça n’existe pas qu’un joueur appelle directement un directeur sportif d’un autre club pour lui dire que ça l’intéresse. Ce type d’appels me paraît très étonnant. Je confirme simplement l’intérêt de l’OM pour Martin Terrier. Aujourd’hui, il y a seulement des discussions avec le joueur, mais c’est tout pour le moment ! Il n’y a pas d’offre faite à Leverkusen. Ça discute un peu entre eux. Bruno Genesio adore le joueur, il le surkiffe » assure Thomas de La Tribune Olympienne, dans des propos rapportés par But Football Club.