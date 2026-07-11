Mason Greenwood : Voilà ce que va rapporter sa vente à l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Deux ans après son arrivée en provenance de Manchester United, Mason Greenwood s’apprête à quitter l’OM. En ce sens, l’Anglais a le choix entre deux clubs : Fenerbahçe et l’Atlético de Madrid, avec lesquels il a un accord. Une opération dans laquelle Marseille devrait récupérer plus ou moins 30M€, en comptant le pourcentage qui reviendra aux Red Devils.

Cela fait un moment maintenant que l’on attend le dénouement du dossier Mason Greenwood, qui pourrait intervenir très bientôt. Longtemps annoncé proche de l’AS Rome, les deux pistes les plus chaudes pour l’ailier âgé de 24 ans, sous contrat jusqu’en juin 2029 avec l’OM, mènent à Fenerbahçe et l’Atlético de Madrid. D’après les informations d’ESPN, il s’est d’ores et déjà mis d’accord avec les deux clubs.

Greenwood a une préférence pour l’Atlético Mason Greenwood devrait communiquer son choix au plus tard dimanche, mais a tout de même une préférence pour l’Atlético de Madrid, après être déjà passé par la capitale espagnole lors de son prêt à Getafe lors de l’exercice 2023-2024. Fenerbahçe n’a pas abandonné pour autant et son directeur sportif, Oğuz Çetin, a même assuré vendredi qu’il allait arriver à Istanbul, bien que l’offre des Colchoneros soit légèrement plus intéressante financièrement pour l’OM.