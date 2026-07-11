Mason Greenwood : Voilà ce que va rapporter sa vente à l’OM !

Deux ans après son arrivée en provenance de Manchester United, Mason Greenwood s’apprête à quitter l’OM. En ce sens, l’Anglais a le choix entre deux clubs : Fenerbahçe et l’Atlético de Madrid, avec lesquels il a un accord. Une opération dans laquelle Marseille devrait récupérer plus ou moins 30M€, en comptant le pourcentage qui reviendra aux Red Devils.
Cela fait un moment maintenant que l’on attend le dénouement du dossier Mason Greenwood, qui pourrait intervenir très bientôt. Longtemps annoncé proche de l’AS Rome, les deux pistes les plus chaudes pour l’ailier âgé de 24 ans, sous contrat jusqu’en juin 2029 avec l’OM, mènent à Fenerbahçe et l’Atlético de Madrid. D’après les informations d’ESPN, il s’est d’ores et déjà mis d’accord avec les deux clubs.
Greenwood a une préférence pour l’Atlético
Mason Greenwood devrait communiquer son choix au plus tard dimanche, mais a tout de même une préférence pour l’Atlético de Madrid, après être déjà passé par la capitale espagnole lors de son prêt à Getafe lors de l’exercice 2023-2024. Fenerbahçe n’a pas abandonné pour autant et son directeur sportif, Oğuz Çetin, a même assuré vendredi qu’il allait arriver à Istanbul, bien que l’offre des Colchoneros soit légèrement plus intéressante financièrement pour l’OM.
Les chiffres de l’opération Greenwood
Toujours selon ESPN, qui précise que le pourcentage de Manchester United dans cette opération est désormais de 35%, l’accord passé avec Fenerbahçe porte sur une indemnité de 42M€ plus des bonus. Dans ce cas-là, l’OM récupérerait 28M€, tandis que 14M€ reviendraient aux Red Devils. L’offre de l’Atlético de Madrid quant à elle s’élève à 45M€ hors bonus : 29,3M€ pour Marseille et 15,7M€ pour le club formateur de Mason Greenwood, recruté contre 26M€ à l’été 2024. En deux saisons passées dans la cité phocéenne, il a inscrit 48 buts et délivré 17 passes décisives en 81 matchs disputés toutes compétitions confondues.