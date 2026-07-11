Transfert de Mason Greenwood : Le problème qui risque de plomber l'OM

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Attendu depuis plusieurs semaines maintenant, le départ de Mason Greenwood semble sur le point de se concrétiser, très certainement vers Fenerbahçe. Pour Albert Emon, l’Anglais restera comme un des meilleurs joueurs de l’histoire de l’OM à son poste, dans la même catégorie que Roger Magnusson, Paulo Cézar, Franck Ribéry ou bien Mamadou Niang, et il sera donc difficile à remplacer.

Si L’Équipe indiquait que l’Atlético de Madrid n’aurait pas dit son dernier mot, c’est vers Fenerbahçe que Mason Greenwood semble se diriger. « Il arrive », a assuré vendredi Oğuz Çetin, directeur sportif du club turc. Une chose est quasi certaine, l’ailier âgé de 24 ans ne sera plus un joueur de l’OM la saison prochaine, après avoir inscrit 48 buts et délivré 17 passes décisives en 81 matchs disputés toutes compétitions confondues lors des deux derniers exercices.

« Je me suis régalé à le voir jouer » « Il a été le meilleur buteur des deux dernières années, il laisse déjà cette trace », a confié Albert Emon auprès de La Provence. « Il a des lacunes défensives, mais il n’est pas le premier attaquant dans ce cas. C’est un pourvoyeur de ballon phénoménal, il est imprévisible. Je me suis régalé à le voir jouer. » L’ancien joueur et entraîneur de l’OM place Mason Greenwood parmi les meilleurs joueurs de l’histoire du club à son poste, en compagnie de Roger Magnusson, Paulo Cézar, Franck Ribéry ou bien Mamadou Niang.