Mercato - «Tu seras le successeur de Griezmann» : Un joueur de l'OM séduit par l'Atlético de Madrid ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Certes, il figurait parmi les présents au lancement de la pré-saison de l'OM. Néanmoins, Mason Greenwood ne devrait pas s'éterniser dans la cité phocéenne. Son transfert est toujours d'actualité et il se trouve que l'Atlético de Madrid viendrait contrecarrer les plans de Fenerbahçe en lui promettant un statut spécifique : celui du successeur d'Antoine Griezmann.

Mason Greenwood a pris part à la reprise de l'entraînement de l'Olympique de Marseille cette semaine. Et ce, bien que son transfert soit annoncé comme étant inévitable depuis fin mai/début juin. La Roma, puis Fenerbahçe, l'attaquant de 24 ans se voit plus que jamais proche de faire ses adieux à l'OM. « Greenwood à 100% il part. Pour la première fois je ne mens pas, vraiment. Cela fait un mois que j’ai l’info et je ne l’avais jamais dit, ce sont des gens au coeur de l’OM qui me l’ont dit. (...) Greenwood, il y a 0 chance qu’il reste », confiait Mohamed Henni à la mi-juin sur un live Winamax.

L'Atletico de Madrid veut faire rater les plans de Fenerbahçe Selon L'Equipe, il semblerait que les dirigeants de Fenerbahçe lui aient formulé une offre contractuelle de quatre ans avec un salaire annuel gravitant entre 7 et 8M€ net. Toutefois, il semblerait que l'Atlético de Madrid soit prêt à faire capoter l'opération. En se servant des pistes visiblement activées par le Fener au sujet de Malcom et Luiz Henrique, le comité directeur du pensionnaire de Liga mènerait une opération séduction auprès de Mason Greenwood.