Transfert d’Akliouche : La menace lancée par l’AS Monaco qui va calmer le PSG

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Présent avec l’équipe de France pour disputer la Coupe du monde en Amérique du Nord, Maghnes Akliouche pourrait prochainement changer de club. Le PSG s’est déjà entendu avec le joueur pour son transfert et doit désormais se mettre d’accord avec l’AS Monaco, qui a clairement fixé ses conditions.

Le PSG a fait une partie du chemin en parvenant à trouver un terrain d’entente avec Maghnes Akliouche, prêt à signer pour les cinq prochaines années en faveur du double champion d’Europe en titre. Reste désormais à trouver la même issue avec l’AS Monaco, bien décidée à récupérer un gros chèque. « Il veut signer au PSG et Monaco est au courant de ça. Maintenant, Monaco et le PSG sont en train de discuter, ils négocient. Monaco a déjà refusé deux offres du PSG, confiait récemment le journaliste Fabrizio Romano au sujet de l’international français. Pas seulement à cause de l’argent, mais aussi parce qu’ils croient que des clubs de Premier League peuvent être impliqués pour Akliouche dans les prochains jours ou semaines. »

L’AS Monaco prévient le PSG La première offensive du PSG s’élève à 35M€ selon plusieurs sources, un montant bien en-deça des attentes de l’AS Monaco qui en attend au moins 50M€. Cette proposition n’a pas été du goût du club de la Principauté comme l’a fait savoir le directeur général Thiago Scuro à l’AFP en marge d’une conférence de presse organisée mercredi pour la présentation du nouvel entraîneur Filipe Luis. : « Monaco est prêt à garder Akliouche s’il n’y a pas de bon accord. »