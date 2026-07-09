Accords trouvés sur le mercato : Deux gros joueurs veulent signer au PSG !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le secteur offensif du Paris Saint-Germain s’annonce comme l’un des chantiers de l’été après les départs de Gonçalo Ramos (AC Milan) et Kang-In Lee (Atlético de Madrid), en attendant peut-être celui de Bradley Barcola. Deux joueurs, ciblés pour renforcer l’attaque, sont bien décidés à rallier la capitale...

Gonçalo Ramos, Kang-In Lee, probablement Ibrahim Mbaye, voire Bradley Barcola… Le mercato estival du PSG s’annonce déjà mouvementé dans le sens des départs, et cela va logiquement amener la direction à boucher quelques arrivées. Plusieurs noms sont déjà évoqués, dont ceux de Yan Diomandé (Leipzig) et Maghnes Akliouche (AS Monaco), motivés à l’idée de rallier la capitale.

Akliouche et Diomandé d’accords pour signer au PSG Comme l’explique L’Équipe dans ses colonnes du jour, le PSG s’est déjà entendu avec ses deux priorités pour le secteur offensif. Un terrain d’entente aurait été trouvé avec Maghnes Akliouche pour un contrat de cinq ans, et il en est de même avec Yan Diomandé. Reste désormais à faire de même avec leurs clubs respectifs, une étape qui pourrait s'avérer complexe en raison des exigences de l’AS Monaco et de Leipzig.