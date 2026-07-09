Accords trouvés sur le mercato : Deux gros joueurs veulent signer au PSG !

Le secteur offensif du Paris Saint-Germain s’annonce comme l’un des chantiers de l’été après les départs de Gonçalo Ramos (AC Milan) et Kang-In Lee (Atlético de Madrid), en attendant peut-être celui de Bradley Barcola. Deux joueurs, ciblés pour renforcer l’attaque, sont bien décidés à rallier la capitale...
Gonçalo Ramos, Kang-In Lee, probablement Ibrahim Mbaye, voire Bradley Barcola… Le mercato estival du PSG s’annonce déjà mouvementé dans le sens des départs, et cela va logiquement amener la direction à boucher quelques arrivées. Plusieurs noms sont déjà évoqués, dont ceux de Yan Diomandé (Leipzig) et Maghnes Akliouche (AS Monaco), motivés à l’idée de rallier la capitale.
Akliouche et Diomandé d’accords pour signer au PSG
Comme l’explique L’Équipe dans ses colonnes du jour, le PSG s’est déjà entendu avec ses deux priorités pour le secteur offensif. Un terrain d’entente aurait été trouvé avec Maghnes Akliouche pour un contrat de cinq ans, et il en est de même avec Yan Diomandé. Reste désormais à faire de même avec leurs clubs respectifs, une étape qui pourrait s'avérer complexe en raison des exigences de l’AS Monaco et de Leipzig.
Reste à s’entendre avec les deux clubs
« L’accord avec Akliouche n’est pas un problème, il est très proche d’un transfert au PSG. Il veut signer au PSG et Monaco est au courant de ça. Maintenant, Monaco et le PSG sont en train de discuter, ils négocient. Monaco a déjà refusé deux offres du PSG. Pas seulement à cause de l’argent, mais aussi parce qu’ils croient que des clubs de Premier League peuvent être impliqués pour Akliouche dans les prochains jours ou semaines », confiait récemment Fabrizio Romano au sujet de l’international français. Et concernant l’ailier ivoirien, le célèbre journaliste affirmait que « Leipzig ne va rendre la vie facile à aucun club pour Diomandé » avec la volonté de « garder le joueur une saison de plus en le vendant maintenant pour le futur ».