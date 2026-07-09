Kylian Mbappé et Achraf Hakimi : Le coup de foudre a été immédiat au PSG

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Mercredi soir, à l’occasion du quart de finale de la Coupe du monde 2026 entre la France et le Maroc, Kylian Mbappé et Achraf Hakimi seront adversaires. Le temps du match, l’amitié entre les deux sera donc mise de côté. Aujourd’hui, le Français et le Marocain sont très proches. Une connexion qui a vu le jour quand ils évoluaient ensemble au PSG et voilà qu’entre Mbappé et Hakimi, ça a été très vite matché.

A l’été 2021, le PSG réalisait un mercato sensationnel avec notamment les arrivées de Lionel Messi, Gianluigi Donnarumma ou encore Achraf Hakimi. Le latéral droit débarquait alors en provenance de l’Inter Milan. Rejoignant l’effectif parisien, le Marocain est alors très vite devenu très proche de Kylian Mbappé, que ce soit sur ou en dehors du terrain. Depuis, les deux joueurs sont les meilleurs amis du monde, passant régulièrement leurs vacances ensemble, y compris depuis que Mbappé a rejoindre le Real Madrid.

« Très rapidement, ils ne se sont plus lâchés » Ancien gardien du PSG, Alexandre Letellier s’est retrouvé aux premières loges pour assister à la naissance de l’amitié entre Kylian Mbappé et Achraf Hakimi. Un coup de foudre amical à propos duquel l’ex-Parisien a confié auprès de L’Equipe : « On avait l'impression qu'ils se connaissaient d'avant, très rapidement, ils ne se sont plus lâchés. Ils avaient pas mal de centres d'intérêt communs et on sentait vraiment leur complicité. Ils étaient tout le temps ensemble, au kiné, au sauna, à la piscine, et se voyaient en dehors ».