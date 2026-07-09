Kylian Mbappé et Achraf Hakimi : Le coup de foudre a été immédiat au PSG

Mercredi soir, à l’occasion du quart de finale de la Coupe du monde 2026 entre la France et le Maroc, Kylian Mbappé et Achraf Hakimi seront adversaires. Le temps du match, l’amitié entre les deux sera donc mise de côté. Aujourd’hui, le Français et le Marocain sont très proches. Une connexion qui a vu le jour quand ils évoluaient ensemble au PSG et voilà qu’entre Mbappé et Hakimi, ça a été très vite matché.
A l’été 2021, le PSG réalisait un mercato sensationnel avec notamment les arrivées de Lionel Messi, Gianluigi Donnarumma ou encore Achraf Hakimi. Le latéral droit débarquait alors en provenance de l’Inter Milan. Rejoignant l’effectif parisien, le Marocain est alors très vite devenu très proche de Kylian Mbappé, que ce soit sur ou en dehors du terrain. Depuis, les deux joueurs sont les meilleurs amis du monde, passant régulièrement leurs vacances ensemble, y compris depuis que Mbappé a rejoindre le Real Madrid.
« Très rapidement, ils ne se sont plus lâchés »
Ancien gardien du PSG, Alexandre Letellier s’est retrouvé aux premières loges pour assister à la naissance de l’amitié entre Kylian Mbappé et Achraf Hakimi. Un coup de foudre amical à propos duquel l’ex-Parisien a confié auprès de L’Equipe : « On avait l'impression qu'ils se connaissaient d'avant, très rapidement, ils ne se sont plus lâchés. Ils avaient pas mal de centres d'intérêt communs et on sentait vraiment leur complicité. Ils étaient tout le temps ensemble, au kiné, au sauna, à la piscine, et se voyaient en dehors ».
« On a organisé nos vacances »
Amis, Kylian Mbappé et Achraf Hakimi seront donc adversaires le temps d’un match lors de ce quart de finale entre la France et le Maroc à la Coupe du monde 2026. Ça avait déjà été le cas il y a 4 ans en demi-finale du Mondial 2022. Un affrontement à propos duquel Mbappé avait confié : « Le pire match contre Hakimi c’était la demi-finale de Coupe du monde. On a fait que parler pendant 1h30. On se dit quoi ? On a organisé nos vacances. Après il me disait : « Toi qui est venu ? Ta famille ? » ».