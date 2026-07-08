Raymond Domenech : Un Bleu de Knysna le défend après le documentaire Netflix !

Présent dans le groupe français à l’occasion de la Coupe du monde 2010, Sidney Govou a donné son avis sur le documentaire récemment diffusé sur Netflix et les nombreuses critiques adressées à son ancien sélectionneur, Raymond Domenech. Un traitement que le consultant de Canal+ ne comprend pas.
Seize ans plus tard, le fiasco de l’équipe de France à la Coupe du monde 2010 a refait parler avec la sortie sur Netflix du documentaire "Le Bus: les Bleus en grève", qui explore les causes et les conséquences de la grève des joueurs à Knysna, restés dans leur bus alors qu’un entraînement était prévu avant le dernier match de groupe face à l’Afrique du Sud (1-3). L’ancien sélectionneur Raymond Domenech, qui fait partie des intervenants du documentaire, en prend pour son grade. Ce que Sidney Govou a du mal à comprendre.
« Ce n’est pas quelqu’un de mauvais en soi »
Invité de Rire et Chansons, l’ancien international français a réagi à la sortie du documentaire consacré au plus gros fiasco de l’histoire du football français. « Je n’ai pas regardé. Ça ne m’intéresse pas, je sais ce qui s’est passé, j’en ai déjà parlé. Je n’ai pas voulu apparaître dans le truc, non ça ne m’intéresse pas », a confié Sidney Govou, qui en a profité pour revenir sur les nombreuses critiques envers son ancien entraîneur : « Je ne veux pas le défendre, je ne dis pas le connaître énormément, mais de ce que je peux connaître du personnage, ce n’est pas quelqu’un de mauvais en soi. Il a peut-être des agissements qui sont un peu différents, il est beaucoup beaucoup beaucoup beaucoup trop dans la provocation. Après, tout le reste, je n'ai pas l’impression qu’on parle du mec avec qui j’ai pu échanger. »
« Peut-être que je suis naïf, mais tout ce qu’on nous a expliqué et ce que j’ai pu comprendre, je ne l’ai jamais vu »
Relancé sur ses relations avec Raymond Domenech, Sidney Govou a été direct: « On ne parlait pas, a-t-il avoué en riant. On ne parlait pas forcément beaucoup, je comprenais ce qu’il me disait, je comprenais quand il y avait les ordres sur le terrain. Dans la vie privée, quelques fois il m’a parlé, j’ai des petits souvenirs avant le match contre l’Italie par exemple, pour me dire la veille que j’allais jouer. Quelquefois par rapport à ma réputation, en m’expliquant deux ou trois choses, c’était plutôt bienveillant, mais ça n’allait pas plus loin que ça. En fait, tout ce qu’on nous a expliqué et ce que j’ai pu comprendre, peut-être que je suis naïf, mais je ne l’ai jamais vu. »
Concernant les méthodes parfois originales de Raymond Domenech, comme les cours de théâtre organisés pendant certains rassemblements, Sidney Govou confesse : « Moi, j’aimais bien ! Par exemple, quand on prenait l’avion, il imprimait quelque chose sur le pays où on allait. Je trouvais ça hyper instructif. C’était peut-être le Wikipedia de l’époque, je ne sais pas, mais au moins tu avais ton petit truc pour l’avion, c’est toujours mieux que lire "Voici". Au moins, si tu as envie de t’instruire, tu prends. Les cours de théâtre, c’est vrai que ça peut paraître étrange, mais je suis sûr qu’aujourd’hui, un entraîneur comme Deschamps le ferait, on dirait que c’est bien, qu’il veut éveiller ses joueurs. Il y a une détestation avec lui depuis 2008. »