Raymond Domenech : Un Bleu de Knysna le défend après le documentaire Netflix !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Présent dans le groupe français à l’occasion de la Coupe du monde 2010, Sidney Govou a donné son avis sur le documentaire récemment diffusé sur Netflix et les nombreuses critiques adressées à son ancien sélectionneur, Raymond Domenech. Un traitement que le consultant de Canal+ ne comprend pas.

Seize ans plus tard, le fiasco de l’équipe de France à la Coupe du monde 2010 a refait parler avec la sortie sur Netflix du documentaire "Le Bus: les Bleus en grève", qui explore les causes et les conséquences de la grève des joueurs à Knysna, restés dans leur bus alors qu’un entraînement était prévu avant le dernier match de groupe face à l’Afrique du Sud (1-3). L’ancien sélectionneur Raymond Domenech, qui fait partie des intervenants du documentaire, en prend pour son grade. Ce que Sidney Govou a du mal à comprendre.

« Ce n’est pas quelqu’un de mauvais en soi » Invité de Rire et Chansons, l’ancien international français a réagi à la sortie du documentaire consacré au plus gros fiasco de l’histoire du football français. « Je n’ai pas regardé. Ça ne m’intéresse pas, je sais ce qui s’est passé, j’en ai déjà parlé. Je n’ai pas voulu apparaître dans le truc, non ça ne m’intéresse pas », a confié Sidney Govou, qui en a profité pour revenir sur les nombreuses critiques envers son ancien entraîneur : « Je ne veux pas le défendre, je ne dis pas le connaître énormément, mais de ce que je peux connaître du personnage, ce n’est pas quelqu’un de mauvais en soi. Il a peut-être des agissements qui sont un peu différents, il est beaucoup beaucoup beaucoup beaucoup trop dans la provocation. Après, tout le reste, je n'ai pas l’impression qu’on parle du mec avec qui j’ai pu échanger. »