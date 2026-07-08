Kylian Mbappé visé par des insultes racistes : L’équipe de France réclame que justice soit faite !

A la suite de la rencontre entre la France et le Paraguay à la Coupe du monde, une vive polémique a éclaté en raison des propos racistes tenus par la sénatrice paraguayenne Celeste Amarilla. Depuis, l’affaire n’en finit plus de prendre des proportions mondiales. Bien évidemment, chez les Bleus, on est derrière Mbappé, espérant notamment que justice soit faite dans cette histoire.
Bourreau du Paraguay avec son but sur penalty, Kylian Mbappé doit désormais affronter les insultes racistes. La sénatrice paraguayenne Celeste Amarilla a tenu des propos honteux à l’égard du capitaine de l’équipe de France, qui n’a pas manqué de lui répondre à travers ses réseaux sociaux : « Madame Celeste Amarilla. Vous êtes une femme méprisable et indigne de sa fonction. Vous ne représentez pas le Paraguay, ce pays qui a transpiré la passion et l’honneur tout au long de la compétition. Par votre inconscience et votre racisme décomplexé, le monde entier a déjà oublié le parcours et l’effort historique que vos joueurs ont réalisés durant cette coupe du monde pour laisser place à une dame incompétente donnant la pire image possible de son pays. Je ne laisserai jamais aux gens comme elle, la liberté de laisser propager leur haine et leur racisme à travers le monde ».
« On espère vraiment que justice sera faite »
L’affaire a aujourd’hui pris des proportions mondiales, allant même jusqu’à faire réagir l’ONU. Alors qu’une enquête pour injure publique et provocation à la haine a été ouverte par le parquet de Paris, cela pourrait aller loin. Troisième gardien de l’équipe de France, Robin Risser réclame d’ailleurs que justice soit faite à la suite de ces propos tenus contre Kylian Mbappé. En effet, en conférence de presse, il a lâché : « Je pense que nous, tous les membres de l'équipe de France, et je pense un bon nombre de personnes dans le monde, en tout cas je l'espère, ne cautionnent pas les propos qui ont été tenus à son égard. Et on espère vraiment que justice sera faite ».
Mbappé menacé par la sénatrice paraguayenne
De son côté, la sénatrice paraguayenne, Celeste Amarilla, a reconnu que ses propos étaient « une erreur ». Si elle a depuis supprimé son message, voilà qu’elle a tout de même menacé Kylian Mbappé. En effet, ce mercredi, elle a lâché : « Je dirais à Mbappé de lire ma lettre, s'il sait lire, et je lui dirais de se méfier des Paraguayens. Ne t’attaque pas aux Paraguayens. Ici, on a mis Ronaldinho en prison pour un petit délit. Que Mbappé ne me sous-estime pas. Je peux engager un avocat et je peux porter plainte contre lui pour violences sexistes et violences politiques contre les femmes. C’est grave ».