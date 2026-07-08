Kylian Mbappé visé par des insultes racistes : L’équipe de France réclame que justice soit faite !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A la suite de la rencontre entre la France et le Paraguay à la Coupe du monde, une vive polémique a éclaté en raison des propos racistes tenus par la sénatrice paraguayenne Celeste Amarilla. Depuis, l’affaire n’en finit plus de prendre des proportions mondiales. Bien évidemment, chez les Bleus, on est derrière Mbappé, espérant notamment que justice soit faite dans cette histoire.

Bourreau du Paraguay avec son but sur penalty, Kylian Mbappé doit désormais affronter les insultes racistes. La sénatrice paraguayenne Celeste Amarilla a tenu des propos honteux à l’égard du capitaine de l’équipe de France, qui n’a pas manqué de lui répondre à travers ses réseaux sociaux : « Madame Celeste Amarilla. Vous êtes une femme méprisable et indigne de sa fonction. Vous ne représentez pas le Paraguay, ce pays qui a transpiré la passion et l’honneur tout au long de la compétition. Par votre inconscience et votre racisme décomplexé, le monde entier a déjà oublié le parcours et l’effort historique que vos joueurs ont réalisés durant cette coupe du monde pour laisser place à une dame incompétente donnant la pire image possible de son pays. Je ne laisserai jamais aux gens comme elle, la liberté de laisser propager leur haine et leur racisme à travers le monde ».

« On espère vraiment que justice sera faite » L’affaire a aujourd’hui pris des proportions mondiales, allant même jusqu’à faire réagir l’ONU. Alors qu’une enquête pour injure publique et provocation à la haine a été ouverte par le parquet de Paris, cela pourrait aller loin. Troisième gardien de l’équipe de France, Robin Risser réclame d’ailleurs que justice soit faite à la suite de ces propos tenus contre Kylian Mbappé. En effet, en conférence de presse, il a lâché : « Je pense que nous, tous les membres de l'équipe de France, et je pense un bon nombre de personnes dans le monde, en tout cas je l'espère, ne cautionnent pas les propos qui ont été tenus à son égard. Et on espère vraiment que justice sera faite ».