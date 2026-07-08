Equipe de France : Warren Zaïre-Emery doit-il jouer la Coupe du Monde 2026 ?

Depuis le lancement de la Coupe du Monde 2026, Warren Zaïre-Emery n'a pas joué la moindre minute avec l'équipe de France. Pourtant, le milieu de terrain de 20 ans a disputé une saison 2025-2026 brillante avec le PSG de Luis Enrique. D'après vous, Didier Deschamps doit-il aligner Warren Zaïre-Emery pour les prochains matchs ? A vos votes !
Lors de la saison 2025-2026, Warren Zaïre-Emery a fait le plus grand bonheur du PSG de Luis Enrique, que ce soit au milieu de terrain - son poste de prédilection - ou sur le flanc droit. Pour rappel, l'international français a dû dépanner sur le côté pendant plusieurs mois pour pallier la blessure d'Achraf Hakimi.
Didier Deschamps fait confiance à 3 joueurs au milieu
Après une très belle saison avec le PSG, Warren Zaïre-Emery a été logiquement convoqué par Didier Deschamps - le sélectionneur de l'équipe de France - pour disputer la Coupe du Monde 2026. Toutefois, la pépite de 20 ans n'a pas joué la moindre minute depuis le début de la compétition. Et les Bleus ont déjà disputé cinq rencontres : trois au premier tour et deux lors de la phase à éliminations directes.
Didier Deschamps opte pour Jules Koundé et Malo Gusto à droite
Depuis le début de la Coupe du Monde 2026, Didier Deschamps a mis en place un 4-2-3-1. Au milieu de terrain, le sélectionneur de l'équipe de France n'a utilisé que trois joueurs pour le moment : Adrien Rabiot, Aurélien Tchouameni et Manu Koné. Ce dernier étant utilisé en complément en cas de fatigue ou de blessure des deux premiers. Et au poste de latéral droit, Didier Deschamps fait confiance à Jules Koundé, alignant Malo Gusto lorsqu'il veut ménagé le Barcelonnais. Ce qui ne laisse aucune place à Warren Zaïre-Emery pour le moment.
A votre avis, Didier Deschamps doit-il changer ses plans pour utiliser Warren Zaïre-Emery ? C'est le moment de voter !