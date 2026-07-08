Equipe de France : Warren Zaïre-Emery doit-il jouer la Coupe du Monde 2026 ?

Amadou Diawara

Depuis le lancement de la Coupe du Monde 2026, Warren Zaïre-Emery n'a pas joué la moindre minute avec l'équipe de France. Pourtant, le milieu de terrain de 20 ans a disputé une saison 2025-2026 brillante avec le PSG de Luis Enrique. D'après vous, Didier Deschamps doit-il aligner Warren Zaïre-Emery pour les prochains matchs ? A vos votes !

Lors de la saison 2025-2026, Warren Zaïre-Emery a fait le plus grand bonheur du PSG de Luis Enrique, que ce soit au milieu de terrain - son poste de prédilection - ou sur le flanc droit. Pour rappel, l'international français a dû dépanner sur le côté pendant plusieurs mois pour pallier la blessure d'Achraf Hakimi.

Didier Deschamps fait confiance à 3 joueurs au milieu Après une très belle saison avec le PSG, Warren Zaïre-Emery a été logiquement convoqué par Didier Deschamps - le sélectionneur de l'équipe de France - pour disputer la Coupe du Monde 2026. Toutefois, la pépite de 20 ans n'a pas joué la moindre minute depuis le début de la compétition. Et les Bleus ont déjà disputé cinq rencontres : trois au premier tour et deux lors de la phase à éliminations directes.