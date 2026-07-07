Zaïre-Emery vit mal sa Coupe du Monde 2026 : Le joueur du PSG partage son malaise en privé

Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Warren Zaïre-Emery fait partie des rares joueurs de l’équipe de France à n’avoir encore jamais joué dans cette Coupe du monde en Amérique du Nord. Une situation similaire à celle connue lors de l’Euro 2024 que le joueur du PSG vit assez mal, sans pour autant s’en plaindre.

Comme à l’Euro il y a deux ans, Warren Zaïre-Emery vit cette Coupe du monde en Amérique du Nord sur le banc de touche, sans la moindre minute sur le terrain malgré sa polyvalence. Ils ne sont que trois joueurs de champ à connaître cette situation avec Lucas Hernandez et N’Golo Kanté , en plus des deux gardiens remplaçants ( Samba et Risser ). Le joueur du PSG aurait du mal à cacher sa frustration en interne.

Auteur d’une saison pleine avec le Paris Saint-Germain , le milieu de 20 ans souffre des choix de Didier Deschamps qu’il peine à comprendre d’après les informations de L’Équipe et l’aurait fait savoir à son cercle familial. Sans se plaindre, Warren Zaïre-Emery aurait également abordé le sujet avec le staff durant le premier tour.

« Il ne fait pas la tête »

« Je comprends la déception, voire la frustration par moment. Quand elle est vis-à-vis de moi, il n'y a pas de souci. L'important, c'est que ça n'impacte pas le groupe », avait récemment confié Didier Deschamps au sujet des joueurs en manque de temps de jeu au sein du groupe. « Il est tranquille, il sait qu'il aura un moment où il pourra aider l’équipe, expliquait quant à lui Bradley Barcola au sujet de son coéquipier au PSG. On est de tout cœur avec lui, on le soutient. Il le prend bien, il ne fait pas la tête. »

Warren Zaïre-Emery se tient prêt, peu importe les besoins de Didier Deschamps. « C'est toujours frustrant de ne pas jouer. Tout joueur espère avoir des minutes, mais on a une concurrence qui est très forte avec de très bons milieux, reconnaissait le titi du PSG lors de la conférence de presse du 13 juin. Le coach m'a mis latéral gauche sur le dernier entraînement. Il est venu me voir, il m'a demandé si au contraire ça me dérangeait. Je lui ai dit : "Franchement, il n'y a aucun souci, si vous voulez me mettre au goal, tant que je joue, c'est avec plaisir". »