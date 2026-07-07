Équipe de France - Scandale raciste avec Kylian Mbappé : Jean-Luc Mélenchon débarque dans le clash avec la sénatrice paraguayenne !

Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Victime d’insultes racistes de la part d’une sénatrice paraguayenne après le huitième de finale de la Coupe du monde remporté par les Bleus (1-0) samedi soir, Kylian Mbappé a reçu de nombreux soutiens dont celui de Jean-Luc Mélenchon sur le réseau social X.

Après l’élimination de son pays face à la France en huitième de finale de la Coupe du monde, la sénatrice paraguyenne Celeste Amarilla a tenu des propos racistes à l’encontre de Kylian Mbappé. « Espèce d'imbécile, tu n'as même pas appris à écrire. Au lieu de boire de lait de ta mère, tu suçais des noix de coco et les êtres les plus instruits que tu aies jamais entendus étaient des chimpanzés. Tu aurais dû montrer le doigt d'honneur, Orlando Gill, moi je le fais au Sénat et il ne se passe rien, a-t-elle écrit sur le réseau social X. Un Camerounais issu de la colonisation, s’efforçant désespérément de passer pour un Français, rancunier, nouveau riche, arrogant et laid. Il était nerveux et mort de peur pendant tout le match, à l’image de toute son équipe. Ils n’ont même pas réussi à marquer un but, ils ont gagné grâce à un coup de chance… »

« Vous êtes une femme méprisable et indigne de sa fonction, a notamment réagi le capitaine de l’équipe de France. Je ne laisserai jamais aux gens comme elle, la liberté de laisser propager leur haine et leur racisme à travers le monde ».