Équipe de France : Un phénomène de la Coupe du monde 2026 a recalé Zinedine Zidane !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Il est clairement l'une des révélations de la Coupe du monde 2026. Avant d'affronter l'équipe de France en quart de finale, Ayyoub Bouaddi brille avec le Maroc. Et pourtant, le milieu de terrain du LOSC aurait pu être dans l'équipe d'en face pour ce choc. Zinedine Zidane l'a même appelé pour lui parler des Bleus.

Depuis le début de la Coupe du monde 2026, le Maroc confirme qu'il est encore une fois au rendez-vous et qu'il fait désormais partie des grandes nations mondiales. Après leur demi-finale en 2022, les Lions de l'Atlas sont encore au rendez-vous des quarts de finale, et comme au Qatar, c'est l'équipe de France qui tentera de mettre fin à leur parcours. Un choc lors duquel un joueur sera particulièrement suivi à savoir Ayyoub Bouaddi. Et pour cause, le milieu de terrain du LOSC aurait pu jouer pour les Bleus.

Zidane n'a pas réussi à convaincre Bouaddi D'ailleurs, selon les informations de L'EQUIPE, Zinedine Zidane en personne a essayé de le convaincre. Celui qui prendra la succession de Didier Deschamps sur le banc des Bleus aurait appelé Ayyoub Bouaddi afin de lui dire qu'il pensait à lui, mais sans se montrer particulièrement rassuré. « Je t'aime bien, mais je ne peux rien te promettre », aurait en substance lâché l'ancien numéro 10 de l'équipe de France. Un message pas suffisamment convaincant pour le joueur du LOSC qui a donc préféré disputer la Coupe du monde avec le Maroc.