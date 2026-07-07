Coupe du monde 2026 - «Il a fait un choix» : Guy Stéphan répond cash sur Ayyoub Bouaddi avant France/Maroc !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Didier Deschamps a tranché. Au moment de sélectionner les joueurs qui représenteront l'équipe de France pour la Coupe du monde 2026, le coach des Bleus a décidé de ne pas embarquer Ayyoub Bouaddi aux Etats-Unis. De quoi l'inciter à représenter le Maroc pour sa première Coupe du monde à 18 ans. Adjoint de Deschamps, Guy Stéphan s'est attardé sur le dossier Bouaddi.

Avant le coup d'envoi de la Coupe du monde 2026 (11 juin-19 juillet), Didier Deschamps dégainait les noms de sa liste de 26 joueurs retenus pour participer à ce Mondial sur le sol américain. Robin Risser a été appelé pour la première fois de sa carrière en tant que troisième gardien des Bleus derrière Brice Samba et le titulaire Mike Maignan. Cependant, Ayyoub Bouaddi n'a pas reçu la convocation qu'il attendait tant de la part de Deschamps. Le journaliste Gilbert Brisbois annonçait dans les premiers jours de la Coupe du monde 2026 que la volonté première du milieu de terrain du LOSC de 18 ans était de porter le maillot des Bleus.

«C'est un pur produit de la formation française. Il a fait toutes les équipes de jeunes» L'appel du sélectionneur de l'équipe de France n'étant pas venu, Ayyoub Bouaddi a finalement juré allégeance au Maroc. Un choix qui lui tenait à coeur bien qu'il ait fait toutes ses classes avec les équipes de jeunes tricolores. A 72 heures du quart de finale de cette Coupe du monde entre la France et le Maroc, Guy Stéphan a été interrogé en conférence de presse sur le cas Bouaddi. « Évidemment que Bouaddi on le connait. C'est un pur produit de la formation française. Il a fait toutes les équipes de jeunes. Les moins de 16 ans, les moins de 17 ans, les moins de 18 ans, les moins de 20 ans, les Espoirs… Il est né en région parisienne, enfin autour dans l’Oise. Il a grandi. Il a fait toute son adolescence à Creil et est parti à Lille après. C’est évidemment quelqu’un que l’on connait bien, que les entraîneurs nationaux qui l’ont eu chez les jeunes connaissent bien. C’était un très bon joueur avec les Espoirs. Après il a fait un choix à un moment donné de sa carrière et on ne va pas le blâmer pour ça. Bien au contraire ».