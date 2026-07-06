Équipe de France - Michael Olise reçoit une déclaration d’amour dans le vestiaire : «C’est notre fierté»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Auteur d'une excellente Coupe du Monde 2026 avec l'équipe de France, Michael Olise fait l'unanimité auprès des observateurs, mais également dans le vestiaire des Bleus. William Saliba et Manu Koné ont d'ailleurs déclaré leur flamme au joueur du Bayern Munich avec une belle déclaration diffusée par le compte officiel de l'équipe de France.

C'est un fait, Michael Olise (24 ans) est en train de prendre une toute autre trajectoire depuis quelques mois, que ce soit avec le Bayern Munich ou en équipe de France. Déjà auteur de 5 passes décisives depuis le début de la compétition, le meneur de jeu des Bleus bluffe la planète entière et s'est imposé comme LA grande sensation de ce Mondial 2026. D'ailleurs, ses coéquipiers de l'équipe de France ne s'y trompent pas et affichent leur fierté envers Olise...

« Tu nous rends fiers » Dans une vidéo publiée sur le compte officiel de l'équipe de France, on peut apercevoir Michael Olise entouré de William Saliba et de Manu Koné, encensé par ses deux coéquipiers tricolores qui lui déclarent leur flamme : « On l’a vu grandir ou pas ? C’est notre fierté lui. On l’a vu grandir en Espoirs. Tu nous rends fiers », lâchent le défenseur central d'Arsenal et le milieu de terrain de l'AS Rome envers Michael Olise.