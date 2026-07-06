Coupe du Monde 2026 - Équipe de France : «Une équipe de voyous», ça balance encore sur le Paraguay !

Pour le compte des huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026, l'équipe de France s'est frottée au Paraguay. Si les hommes de Didier Deschamps l'ont finalement emporté, ils ont vécu un match très compliqué. Les joueurs adverses s'étant montré particulièrement rugueux. Comme l'a souligné Tony Chapron, ancien arbitre international, les Bleus ont joué contre « une équipe de voyous ».
Pour le compte des huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026, l'équipe de France a affronté le Paraguay. Après un gros combat de plus de 90 minutes, les Bleus se sont finalement imposés par le plus petit des scores, et ce, grâce à un penalty transformé par Kylian Mbappé à la 70ème minute de jeu.
«Tout ce qu'ils font c'est de la provocation»
Lors de leur duel face à la France, les joueurs du Paraguay ont tenté le tout pour le tout pour faire sortir les protégés de Didier Deschamps de leur match. En effet, ils se sont montrés très rugueux à chaque duel, et ont multiplié les gestes anti-sportifs, et ce, sans être inquiété par l'arbitre de la rencontre. Lors d'un entretien accordé à France Info, Tony Chapron a poussé un énorme coup de gueule.
«Ce sont des tricheurs»
« Si on doit résumer, ça s'appelle une catastrophe arbitrale. Il ne sait pas arbitrer un match comme ça, il n'était pas au niveau. Tout le monde savait que le Paraguay allait jouer comme ça. Je ne sais pas s'il ne siffle rien parce qu'il ne voit rien ou s'il ne siffle pas parce qu'il est dans l'esprit de la Fifa qui, depuis le début de la compétition, a mis dans la tête des arbitres qu'il ne fallait pas siffler de fautes. C'est une équipe de voyous. Tout ce qu'ils font c'est de la provocation, ce sont des tricheurs », a pesté Tony Chapron, ancien arbitre international.