Coupe du Monde 2026 - Équipe de France : «Une équipe de voyous», ça balance encore sur le Paraguay !

Amadou Diawara

Pour le compte des huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026, l'équipe de France s'est frottée au Paraguay. Si les hommes de Didier Deschamps l'ont finalement emporté, ils ont vécu un match très compliqué. Les joueurs adverses s'étant montré particulièrement rugueux. Comme l'a souligné Tony Chapron, ancien arbitre international, les Bleus ont joué contre « une équipe de voyous ».

Pour le compte des huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026, l'équipe de France a affronté le Paraguay. Après un gros combat de plus de 90 minutes, les Bleus se sont finalement imposés par le plus petit des scores, et ce, grâce à un penalty transformé par Kylian Mbappé à la 70ème minute de jeu.

«Tout ce qu'ils font c'est de la provocation» Lors de leur duel face à la France, les joueurs du Paraguay ont tenté le tout pour le tout pour faire sortir les protégés de Didier Deschamps de leur match. En effet, ils se sont montrés très rugueux à chaque duel, et ont multiplié les gestes anti-sportifs, et ce, sans être inquiété par l'arbitre de la rencontre. Lors d'un entretien accordé à France Info, Tony Chapron a poussé un énorme coup de gueule.