Coupe du Monde 2026 - Équipe de France : Le casse-tête de Didier Deschamps avec ces deux joueurs du PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Sur cette Coupe du Monde 2026, Didier Deschamps semble avoir son onze de départ bien défini. Cependant, pour le sélectionneur français, un doute subsiste sur le côté gauche de l’attaque. Une position dans laquelle oscillent Bradley Barcola et Désiré Doué. Et pour le moment, les deux joueurs du PSG répondent tous deux présents, ce qui pourrait pousser le sélectionneur français à beaucoup de réflexion.

Le match est lancé entre les deux phénomènes du PSG. Ce samedi soir à l’occasion du 8ème de finale de la Coupe du Monde 2026 face au Paraguay, Désiré Doué semble avoir davantage marqué de points par rapport à Bradley Barcola sur le côté gauche de l’attaque des Bleus. Le joueur de 21 ans, entré en jeu en cours de match, a changé la rencontre en obtenant le penalty inscrit par Kylian Mbappé et qui a été le seul but de la rencontre. Mais lors des matchs précédents, c’est bien Bradley Barcola qui s’était davantage montré décisif. En tout cas, les deux joueurs du PSG sont en concurrence pour ce poste d’ailier gauche, et Didier Deschamps va avoir du mal à trancher pour la suite de la compétition.

« Nous, on aime jouer ensemble » Quoi qu’il en soit, cette concurrence entre deux joueurs qui s’apprécient énormément est totalement saine, ce qui est positif pour les Bleus. « C’est vous qui nous mettez en concurrence. Même à Paris, quand je suis arrivé, vous avez toujours eu ce discours. Mais nous, on aime jouer ensemble. Il y a plein de matchs où nous sommes associés et on s’entend super bien sur le terrain, mais aussi très bien en dehors », confiait Désiré Doué à propos de Bradley Barcola après la victoire contre la Norvège (4-1) en poules.