«Le Viagra m’a aidé» : Un joueur anglais s’amuse de la dernière rumeur à la Coupe du monde

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Et si les joueurs anglais utilisaient du Viagra pour gérer leur huitième de finale de Coupe du monde contre le Mexique qui aura lieu à 2240 mètres d’altitude ? C’est l’une des hypothèses avancées par la presse britannique avant la rencontre de dimanche soir. Thomas Tuchel et Jordan Henderson ont plaisanté sur le sujet.

Après avoir été bousculée par la RD Congo (2-1), l’Angleterre aura fort à faire dans la nuit de dimanche à lundi (2h, heure française) en affrontant le Mexique au stade Azteca de Mexico pour son huitième de finale de Coupe du monde. En plus de défier l’un des pays organisateurs devant son public, les hommes de Thomas Tuchel vont devoir s’adapter aux conditions difficiles, à 2240 mètres d’altitude. Pour gérer au mieux ce piège, une improbable idée serait passée par la tête du staff anglais.

« Ce n’est pas vrai », répond Tuchel Selon la presse britannique, l’Angleterre aurait en effet songé à utiliser du Viagra, utilisé pour traiter les troubles de l'érection chez l’homme, afin d’améliorer la circulation sanguine pulmonaire, réduisant ainsi la fatigue et les vertiges liés à la raréfaction de l’oxygène en altitude. « Ce n’est pas vrai », s’est amusé le sélectionneur Thomas Tuchel, en conférence de presse. Jordan Henderson avait également le sourire au moment d’évoquer l’adaptation des Three Lions au Mexique.