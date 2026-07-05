Coupe du Monde 2026 : Nuno Mendes dévoile son plan pour plomber Lamine Yamal !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce lundi (21h), l’Espagne et le Portugal s’affrontent en 8èmes de finale de la Coupe du Monde 2026. L’occasion pour Nuno Mendes et Lamine Yamal de se retrouver après leurs différents affrontements avec le PSG et le FC Barcelone. Présent en conférence de presse ce samedi, l’arrière gauche portugais a d’ailleurs affirmé que jouer contre le prodige espagnol représentait toujours un beau défi.

Le Portugal et l’Espagne vont se retrouver après la finale de la Ligue des Nations l’an passé. Alors que les Portugais avaient remporté la compétition, la rencontre sera cette fois ci bien plus importante puisqu’il s’agit d’un 8ème de finale de Coupe du Monde. Que ce soit en sélection ou bien en club avec le PSG, Nuno Mendes lui, a eu l’occasion d’affronter Lamine Yamal à plusieurs reprises. Alors que l’un est considéré comme le meilleur ailier droit du monde et que l’autre est considéré comme le meilleur latéral gauche, ce duel s’annonce déjà épique.

« Si nous parvenons à empêcher le ballon d’arriver jusqu’à Lamine, ce sera déjà un bon début » Présent en conférence de presse ce samedi, Nuno Mendes l’a d’ailleurs reconnu. « C’est un joueur qui a lui aussi beaucoup de qualités, nous allons nous affronter, ce sera un beau duel. J’aime bien jouer contre lui aussi. C’est un jeune joueur, très talentueux, capable de faire la différence dans un match. C’est toujours un beau duel. Si nous parvenons à empêcher le ballon d’arriver jusqu’à Lamine, ce sera déjà un bon début », a ainsi confié l’international Portugais.