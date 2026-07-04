Équipe de France : «Il est frustré», ce joueur du PSG vit mal sa Coupe du Monde 2026 !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Pour le moment, l’équipe de France réalise une Coupe du Monde parfaite. Cependant, cela n’empêche pas la gestion des temps de jeu de Didier Deshcamps de faire parler. Excellent avec le PSG cette saison, Warren Zaïre-Emery ne joue pas du tout sur cette compétition, et serait selon certaines sources, frustré par sa situation.

Ce samedi soir, l’équipe de France affronte le Paraguay en 8èmes de finale de la Coupe du Monde. Alors qu’Aurélien Tchouaméni est blessé, Didier Deschamps devrait décider de titulariser Manu Koné. Warren Zaïre-Emery lui, ronge son frein. Auteur d’une très bonne saison avec le PSG, le crack de 20 ans n’a pas disputé la moindre minute sur ce mondial. Si son coéquipier Désiré Doué l’a soutenu en conférence de presse ce vendredi, le jeune milieu de terrain parisien ne serait pas forcément très satisfait de sa situation à en croire les dernières révélations du journaliste Loïc Tanzi.

« Je ne vois pas trop pourquoi cela changerait » « J'espère pour eux, parce que sinon le temps peut être très long. Mais Didier Deschamps n'a pas vraiment effectué de changements très tôt dans les matches depuis le début de la compétition et, surtout, il n'a jamais accordé beaucoup de temps de jeu aux « remplaçants ». Je ne vois pas trop pourquoi cela changerait », a ainsi indiqué le journaliste en réponse à une question d’un lecteur de l’Equipe sur Lucas Hernandez, N’Golo Kanté, et Zaïre-Emery, qui n’ont pas du tout joué.