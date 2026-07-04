«Faut pas rêver !» : L’improbable demande faite par un journaliste à Didier Deschamps !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Avant le huitième de finale de Coupe du monde entre l’équipe de France et le Paraguay, Jean-Louis Tourre, journaliste à RMC, a profité de l’attitude plus décontractée affichée par Didier Deschamps depuis le début de la compétition pour poser une question audacieuse en conférence de presse.

Depuis la fin de la phase de groupes de la Coupe du monde, chaque match peut être le dernier pour Didier Deschamps, qui laissera sa place après la compétition, probablement à Zinedine Zidane, le grand favori pour lui succéder. Avant de clôturer sa belle et longue aventure à la tête des Bleus, le sélectionneur semble « se lâcher un peu plus » dans « certaines réponses » et « certaines attitudes » comme l’a souligné le journaliste Jean-Louis Tourre en conférence de presse à la veille du match contre le Paraguay (samedi, 23h). Cela l’a même poussé à poser une question audacieuse à Didier Deschamps.

"𝗜𝗟 𝗡𝗘 𝗙𝗔𝗨𝗧 𝗣𝗔𝗦 𝗥𝗘̂𝗩𝗘𝗥 𝗡𝗢𝗡 𝗣𝗟𝗨𝗦 !"



Didier Deschamps refuse de donner le XI des Bleus contre le Paraguay ! 😭😭😭



(🎥 @beinsports_FR)pic.twitter.com/reHaZyNmkj — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) July 3, 2026

« Il ne faut pas rêver » « Je tente ma chance, est-ce qu’on peut avoir la compo pour demain (samedi) ? », a demandé Jean-Louis Tourre face à Didier Deschamps, stoïque. « Il ne faut pas rêver non plus ! De toute façon, vous l’aurez, comme vous restez dans le stade », a répondu l'entraîneur.