«Faut pas rêver !» : L’improbable demande faite par un journaliste à Didier Deschamps !

Avant le huitième de finale de Coupe du monde entre l’équipe de France et le Paraguay, Jean-Louis Tourre, journaliste à RMC, a profité de l’attitude plus décontractée affichée par Didier Deschamps depuis le début de la compétition pour poser une question audacieuse en conférence de presse.
Depuis la fin de la phase de groupes de la Coupe du monde, chaque match peut être le dernier pour Didier Deschamps, qui laissera sa place après la compétition, probablement à Zinedine Zidane, le grand favori pour lui succéder. Avant de clôturer sa belle et longue aventure à la tête des Bleus, le sélectionneur semble « se lâcher un peu plus » dans « certaines réponses » et « certaines attitudes » comme l’a souligné le journaliste Jean-Louis Tourre en conférence de presse à la veille du match contre le Paraguay (samedi, 23h). Cela l’a même poussé à poser une question audacieuse à Didier Deschamps.
« Il ne faut pas rêver »
« Je tente ma chance, est-ce qu’on peut avoir la compo pour demain (samedi) ? », a demandé Jean-Louis Tourre face à Didier Deschamps, stoïque. « Il ne faut pas rêver non plus ! De toute façon, vous l’aurez, comme vous restez dans le stade », a répondu l'entraîneur.
« Il n’y a pas de hasard quand on est en 8es de finale du Mondial »
Malgré le statut de favori de l’équipe de France pour ce huitième de finale, Didier Deschamps fait preuve d’une grande prudence : « Je ne sais pas ce que vous dites ou écrivez. Comme toutes les équipes sud-américaines, elle va se battre de la première à la dernière minute. Ce n’est pas l’agressivité et les coups qui l’ont fait gagner contre l’Allemagne. Elle connaît bien son football. Il y a de bons joueurs qui se connaissent. Il n’y a pas de hasard quand on est en 8es de finale du Mondial. Elle le mérite. Elle a de la qualité ». Les Bleus devront faire sans Aurélien Tchouameni, touché à une cuisse lors de la dernière séance d’entraînement.