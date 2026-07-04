Coupe du monde 2026 : Le dérapage raciste avant France/Paraguay !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Avant le huitième de finale entre l’équipe de France et le Paraguay ce samedi (23h, heure française), Christophe Dugarry, champion du monde 1998, a fait part de son grand optimisme. Une sortie qui est tombée aux oreilles de José Luis Chilavert, auteur d’une nouvelle sortie polémique en évoquant les Bleus de Didier Deschamps.

Après sa belle victoire contre la Suède (3-0), l’équipe de France a rendez-vous avec le Paraguay en huitième de finale de la Coupe du monde 2026. Les hommes de Didier Deschamps sont largement favoris, et ce même si leurs adversaires ont surpris l’Allemagne au tour précédent (1-1, 4-3 t.a.b.). « Le Paraguay va prendre une rouste », estime même Christophe Dugarry avant la rencontre. Une sortie qui n’a pas échappé à José Luis Chilavert, auteur d’un nouveau dérapage raciste.

Le craquage de José Luis Chilavert Sur X, l’ancien adversaire des Bleus à la Coupe du monde 1998 a craqué en évoquant la déclaration de Christophe Dugarry sur RMC : « Christophe, tu as raison. Lors de la Coupe du monde 1998, nous avons affronté les Français, et maintenant le Paraguay va affronter une sélection africaine ». José Luis Chilavert n'en est pas à son coup d’essai avec plusieurs sorties polémiques à son actif par le passé.