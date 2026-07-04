Coupe du monde 2026 : Le dérapage raciste avant France/Paraguay !

Avant le huitième de finale entre l’équipe de France et le Paraguay ce samedi (23h, heure française), Christophe Dugarry, champion du monde 1998, a fait part de son grand optimisme. Une sortie qui est tombée aux oreilles de José Luis Chilavert, auteur d’une nouvelle sortie polémique en évoquant les Bleus de Didier Deschamps.
Après sa belle victoire contre la Suède (3-0), l’équipe de France a rendez-vous avec le Paraguay en huitième de finale de la Coupe du monde 2026. Les hommes de Didier Deschamps sont largement favoris, et ce même si leurs adversaires ont surpris l’Allemagne au tour précédent (1-1, 4-3 t.a.b.). « Le Paraguay va prendre une rouste », estime même Christophe Dugarry avant la rencontre. Une sortie qui n’a pas échappé à José Luis Chilavert, auteur d’un nouveau dérapage raciste.
Le craquage de José Luis Chilavert
Sur X, l’ancien adversaire des Bleus à la Coupe du monde 1998 a craqué en évoquant la déclaration de Christophe Dugarry sur RMC : « Christophe, tu as raison. Lors de la Coupe du monde 1998, nous avons affronté les Français, et maintenant le Paraguay va affronter une sélection africaine ». José Luis Chilavert n'en est pas à son coup d’essai avec plusieurs sorties polémiques à son actif par le passé.
Christophe Dugarry très confiant
« Qui est capable aujourd'hui de nous proposer quelque chose pour nous contrer? Quelle équipe peut contrer ce trio voire ce quatuor offensif? Quelle équipe peut nous mettre en difficulté? », avait ajouté Christophe Dugarry dans l’émission Rothen s’enflamme. « Avec la Suède, il y avait quand même des joueurs à 100 millions d'euros, Gyokeres, Isak… Même eux, ils sont incapables de nous mettre une seule fois en danger. A chaque fois, on nous sort l'argument du match piège avant le match… et à chaque fois la France broie tout le monde. Le Paraguay va prendre une rouste! »