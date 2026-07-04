Equipe de France : Qui doit être titulaire à la Coupe du Monde 2026 ?

Amadou Diawara

Lors du 16ème de finale de la Coupe du Monde entre la France et la Suède, Didier Deschamps a titularisé Mike Maignan dans les buts, Jules Koundé, William Saliba, Dayot Upamecano et Lucas Digne en défense, Aurélien Tchoumeni et Adrien Rabiot dans l'entrejeu, et devant, il a opté pour Ousmane Dembélé, Michael Olise, Kylian Mbappé et Bradley Barcola. D'après vous, qui mérite d'intégrer le XI de départ des Bleus pour la suite de la compétition ? A vos votes !

Théo Hernandez semblait être le choix numéro 1 de Didier Deschamps au poste d'arrière gauche. Toutefois, le sélectionneur de l'équipe de France a préféré aligner Lucas Digne en 16ème de finale de la Coupe du Monde. En ce qui concerne, Désiré Doué et Bradley Barcola, Didier Deschamps n'a pas vraiment fait un choix définitif, ayant alterné entre les deux depuis le début de la compétition. Alors que l'ancien pensionnaire de Rennes avait déjà joué deux rencontres, l'ex-joueur de l'OL a disputé son deuxième match face à la Suède.

France-Suède : Lucas Digne a remplacé Théo Hernandez Pour le 16ème de finale de la Coupe du Monde, Didier Deschamps a mis en place un 4-2-3-1, comme depuis le début de la compétition. Mike Maignan a conservé sa place dans les buts. En défense, le sélectionneur tricolore a continué à faire confiance à Jules Koundé, William Saliba et à Dayot Upamecano. Au milieu de terrain, Adrien Rabiot et Aurélien Tchouameni restent des tauliers. Et aux avant-postes Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et Michael Olise sont intouchables.