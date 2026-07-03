Coupe du Monde 2026 - Équipe de France : Deschamps a tranché entre Barcola et Doué pour affronter le Paraguay !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Après sa victoire contre la Suède mardi (3-0), l'Equipe de France a avancé sereinement vers les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026. Pour décrocher sa place en quarts de finale, les Bleus devront se défaire du Paraguay samedi. Face à la Suède, Didier Deschamps a été largement convaincu par la prestation de ses 11 titulaires. Il dispose d'un effectif bien chargé et peut explorer d'autres options. Ses premiers choix seraient déjà connus.

Depuis le début de la compétition, l'Equipe de France propose un niveau de jeu très satisfaisant et survole les débats. Face à la Suède, les joueurs de Didier Deschamps ont encore délivré une prestation exceptionnelle. Lors de ce match, le sélectionneur avait fait le choix d'aligner Bradley Barcola plutôt que Désiré Doué sur le côté gauche de son attaque. Celui-ci avait même inscrit le troisième but, signe de sa grande forme du moment. A la veille du match contre le Paraguay, des premières informations tombent sur les intentions de Didier Deschamps.

Didier Deschamps prêt à aligner le même onze ? D'après les informations rapportés par RMC ce vendredi, Didier Deschamps opterait plutôt pour le même choix pour affronter le Paraguay en huitièmes de finale de la Coupe du monde. Le sélectionneur français pourrait appeler les mêmes joueurs pour former son onze de départ après la belle réussite du dernier match. Une nouvelle fois, Bradley Barcola serait préféré à Désiré Doué dans l'animation offensive. Cela reste encore à confirmer en voyant la composition alignée samedi.