Coupe du monde 2026 : Un joueur de l'équipe de France répond à la dernière pique de Lamine Yamal

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

La France et l'Espagne font partie des grands favoris de cette Coupe du monde 2026 et les deux nations seront au rendez-vous des huitièmes de finale. Alors que les Bleus de Didier Deschamps impressionnent depuis le début de la Coupe du monde, Lamine Yamal a dernièrement tenu des propos qui n'ont pas manqué de faire énormément parler concernant la sélection française. De quoi faire réagir son coéquipier au FC Barcelone, Jules Koundé.

Alors qu'on pourrait avoir le droit à un France-Espagne en demi-finale de la Coupe du monde 2026, l'électricité commence déjà à monter entre les deux nations, qui sont qualifiées pour les huitièmes de finale de la compétition. En effet, dernièrement, ce n'est autre que Lamine Yamal qui a mis de l'huile sur le feu avec une sortie médiatique qui a fait du bruit. La star du FC Barcelone et de l'Espagne avait alors dit : « Est-ce qu'il y a un favori dans cette Coupe du monde ? Je ne pense pas qu'une seule équipe puisse dire ça. La France est-elle meilleure que l'Espagne ? Non. Ils ne nous ont pas battus depuis l'Euro, ils ne peuvent pas être meilleurs que nous ».

« Il dit les choses comme il les pense » Bien évidemment, les propos de Lamine Yamal ne sont pas passés inaperçus et il en a justement été question lors de la dernière conférence de presse de Jules Koundé. Alors que le joueur de l'équipe de France côtoie l'Espagnol au FC Barcelone, il a été invité à lui répondre. Et c'est ainsi que rapporté par L'Equipe, le défenseur français a lâché : « Ce que je réponds à Lamine Yamal ? Lamine ? Je le connais très bien. Je sais que c'est un joueur très fort, un garçon ambitieux qui dit les choses comme il les pense. Être favori dans une compétition ne veut pas dire grand-chose. Cela ne me travaille pas, ça me fait sourire ».