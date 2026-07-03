Equipe de France : Le remplaçant de Kylian Mbappé déniché… grâce à ce transfert au PSG ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 27 ans, Kylian Mbappé est aujourd'hui le capitaine et le leader offensif de l'équipe de France. Positionné en tant que numéro 9 chez les Bleus, l'attaquant du Real Madrid n'a toutefois pas de réelle doublure à cette position. Et si ce rôle pourrait être occupé à terme par Eli Junior Kroupi ? Un éventuel transfert au PSG pourrait bien l'aider à ce propos.

Pour sa première saison en Premier League, Eli Junior Kroupi a fait forte impression sous le maillot de Bournemouth. Transféré en provenance de Lorient, l'attaquant français a montré qu'il pouvait évoluer dans le championnat anglais et se frotter aux plus grands clubs européens. La cote de Kroupi a explosé, intéressant alors les cadors du Vieux Continent. Son nom a ainsi été associé au PSG, un transfert que Karim Bennani souhaite absolument voir.

« C’est le transfert qui peut être le plus excitant au PSG » « Il faut préparer l’avenir après Dembélé. Votre facteur x, aujourd’hui, c’est le Ballon d’Or. C’est lui qui vous a permis en grande partie d’aller très loin. Il n’est pas vieux Dembélé, loin de là, mais ce que je dis aussi c’est qu’il y a des discussions pour son avenir. A un moment, il va falloir se poser la question, se mettre autour de la table, est-ce qu’on continue ou pas avec lui. Eli Junior Kroupi est tellement jeune, il a déjà brillé en Premier League, c’est un joueur qui va être façonné par Luis Enrique pour occuper le poste de numéro 9 au PSG à terme. Honnêtement, c’est le transfert qui m’excite le plus. Je le trouve extraordinaire. (...) Ce qu’il a réussi à faire en Premier League pour sa première saison dans un club qui n’est pas un top club de Premier League, ça m’a vraiment impressionné. C’est le transfert qui peut être le plus excitant au PSG », a-t-il expliqué concernant Eli Junior Kroupi.