Transfert de Yan Diomandé : La solution proposée qui risque de ne pas plaire au PSG

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aux dernières nouvelles, le PSG serait donc parvenu à un accord avec Yan Diomandé. Désormais, si le club de la capitale veut recruter l'Ivoirien, il va falloir trouver un terrain d'entente avec Leipzig. Mais voilà que les Allemands tiennent à leur joueur et la solution qui pourrait être proposée pour la vente de Diomandé pourrait ne pas être satisfaisante. Explications.

Ce mardi, la Norvège d'Erling Braut Haaland a éliminé la Côte d'Ivoire (2-1) de la Coupe du monde. Le tournoi est donc terminé pour Yan Diomandé, qui va désormais pouvoir régler les questions concernant son avenir. Actuel joueur du RB Leipzig, l'ailier de 19 ans voudrait rejoindre le PSG cet été, avec qui il se serait d'ores et déjà mis d'accord. Il faut désormais que les deux clubs trouvent un terrain d'entente pour le transfert de Diomandé. Et voilà que ça devrait être plus facile à dire qu'à faire...

« Leipzig offre une solution : payer maintenant et avoir le joueur en 2027 » Direction le PSG pour Yan Diomandé ? Alors que l'Ivoirien aurait déjà un accord avec le champion d'Europe, il faut désormais que les deux clubs s'entendent. Vont-ils y arriver ? Visiblement, le RB Leipzig devrait compliquer les négociations. Fabrizio Romano a d'ailleurs fait une révélation sur une solution proposée par les Allemands pour le transfert de Diomandé, expliquant alors pour le Here We Go Podcast : « Leipzig ne va rendre la vie facile à aucun club pour Diomandé. Leipzig offre une solution : payer maintenant et avoir le joueur en 2027. Leipzig tente de garder le joueur une saison de plus en le vendant maintenant pour le futur. Le PSG préférerait avoir Diomandé maintenant, le joueur voudrait aussi aller à Paris maintenant ».