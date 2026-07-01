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Équipe de France : La stat complètement folle qui garantit une place en finale de la Coupe du Monde 2026 ?

Équipe de France : La stat complètement folle qui garantit une place en finale de la Coupe du Monde 2026 ?
Thomas Bourseau
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Rédacteur
Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le 19 juillet prochain se déroulera la finale de la Coupe du monde 2026 au MetLife Stadium... avec l'équipe de France ? Depuis 1958, aucune sélection n'a réussi à éliminer les Bleus avant le stade d'une finale de Mondial lors d'une rencontre à élimination directe hormis l'Allemagne. La Mannschaft a été sortie de la compétition par le Paraguay en 1/16ème de finale, l'histoire laisse ainsi entendre que les hommes de Didier Deschamps pourraient une fois de plus être au rendez-vous de la finale.

Sous Didier Deschamps, l'équipe de France n'a jamais manqué une phase à élimination directe d'une compétition que ce soit à l'Euro ou la Coupe du monde. Pour ce qui est du Mondial, seule l'Allemagne en quarts de finale de l'édition 2014, est parvenue à éliminer ses Bleus avant la finale. En 2018, l'équipe de France était sacrée championne du monde en Russie. Au Qatar, en 2022, elle s'est inclinée en finale contre l'Argentine (3-3 puis 4-3 aux tirs au but).

L'équipe de France, statistiquement en route pour la finale ?

Même avant la prise de fonctions de Didier Deschamps à l'été 2012, l'équipe de France parvenait à signer des épopées en Coupe du monde une fois le stade du premier tour passé. En 2006, elle était allée jusqu'en finale qu'elle a perdu face à l'Italie. En 1998, comme ce fut le cas 20 ans plus tard, les Bleus n'avaient pas ramené la coupe à la maison, mais l'avait gagné chez eux au Stade de France. Et sinon ? Une statistique assez folle est à souligner, permettant de rêver d'une nouvelle épopée jusqu'en finale au MetLife Stadium le 19 juillet prochain.

L'Allemagne, seule équipe à avoir éliminée l'équipe de France en phase à élimination de Coupe du monde avant la finale, n'est plus en lice dans ce Mondial 2026

Depuis 1958, aucune équipe nationale n'est parvenue à éliminer l'équipe de France lors d'une rencontre à élimination directe de Coupe du monde à l'exception de l'Allemagne avant la finale. Et il se trouve que La Mannschaft que les Bleus auraient dû affronter si le Paraguay n'avait pas mis un terme à son aventure lors de ce Mondial pendant leur 1/16ème de finale, n'est plus dans le paysage... Un pas de plus vers la troisième étoile ?

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