Équipe de France : La stat complètement folle qui garantit une place en finale de la Coupe du Monde 2026 ?

Le 19 juillet prochain se déroulera la finale de la Coupe du monde 2026 au MetLife Stadium... avec l'équipe de France ? Depuis 1958, aucune sélection n'a réussi à éliminer les Bleus avant le stade d'une finale de Mondial lors d'une rencontre à élimination directe hormis l'Allemagne. La Mannschaft a été sortie de la compétition par le Paraguay en 1/16ème de finale, l'histoire laisse ainsi entendre que les hommes de Didier Deschamps pourraient une fois de plus être au rendez-vous de la finale.
Sous Didier Deschamps, l'équipe de France n'a jamais manqué une phase à élimination directe d'une compétition que ce soit à l'Euro ou la Coupe du monde. Pour ce qui est du Mondial, seule l'Allemagne en quarts de finale de l'édition 2014, est parvenue à éliminer ses Bleus avant la finale. En 2018, l'équipe de France était sacrée championne du monde en Russie. Au Qatar, en 2022, elle s'est inclinée en finale contre l'Argentine (3-3 puis 4-3 aux tirs au but).
L'équipe de France, statistiquement en route pour la finale ?
Même avant la prise de fonctions de Didier Deschamps à l'été 2012, l'équipe de France parvenait à signer des épopées en Coupe du monde une fois le stade du premier tour passé. En 2006, elle était allée jusqu'en finale qu'elle a perdu face à l'Italie. En 1998, comme ce fut le cas 20 ans plus tard, les Bleus n'avaient pas ramené la coupe à la maison, mais l'avait gagné chez eux au Stade de France. Et sinon ? Une statistique assez folle est à souligner, permettant de rêver d'une nouvelle épopée jusqu'en finale au MetLife Stadium le 19 juillet prochain.
L'Allemagne, seule équipe à avoir éliminée l'équipe de France en phase à élimination de Coupe du monde avant la finale, n'est plus en lice dans ce Mondial 2026
Depuis 1958, aucune équipe nationale n'est parvenue à éliminer l'équipe de France lors d'une rencontre à élimination directe de Coupe du monde à l'exception de l'Allemagne avant la finale. Et il se trouve que La Mannschaft que les Bleus auraient dû affronter si le Paraguay n'avait pas mis un terme à son aventure lors de ce Mondial pendant leur 1/16ème de finale, n'est plus dans le paysage... Un pas de plus vers la troisième étoile ?