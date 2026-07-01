«Le joueur le plus important» de l'équipe de France n'est pas Kylian Mbappé : Thierry Henry choqué par «un monstre»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

L'équipe de France sera bien au rendez-vous des huitièmes de finale de la Coupe du monde. Vainqueurs de la Suède (3-0), les Bleus ont pu compter sur un doublé de Kylian Mbappé, mais aussi sur un très grand Michael Olise. Auteur de 2 passes décisives, le joueur du Bayern Munich en est déjà à 5 dans la compétition. De quoi choquer les observateurs à commencer par Thierry Henry.

Et si Michael Olise allait chercher un record détenu par Pelé lors de cette Coupe du monde ? A la suite de la victoire de la France face à la Suède ce mardi soir, le joueur du Bayern Munich totalise déjà 5 passes décisives dans la compétition, n'étant ainsi plus qu'à une unité du record de Pelé (6) qui remonte à 1970. A 24 ans, Olise impressionne ainsi tout autant que Kylian Mbappé depuis le début du Mondial et ce n'est pas Thierry Henry qui dira le contraire, lui qui a eu la chance de l'avoir sous ses ordres avec la France lors des Jeux Olympiques 2024.

« C'est un monstre, il voit les choses si vite et différemment des autres » Sur le plateau de Fox Sports après la qualification de l'équipe de France, Thierry Henry a dit tout le bien qu'il pensait de Michael Olise, qu'il a désigné comme « le joueur le plus important » des Bleus. « C'est un monstre, il voit les choses si vite et différemment des autres. Les joueurs aussi techniques oublient parfois les efforts défensifs, pas lui. J'ai eu le privilège de le coacher l'entraînement, j'essayais de me retenir de ne pas dire : "wow !", parce qu'en tant que coach, ça ne se fait pas. Je disais à mes assistants : "Vous avez vu ça ?" Il est sur une autre planète. Le MVP sera toujours Kylian grâce à son côté décisif. Mais le joueur le plus important, c'est Michael Olise », a lâché Thierry Henry à propos de Michael Olise.