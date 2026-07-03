«Un enfer» : La nouvelle galère météo qui attend l’équipe de France à la Coupe du monde

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Contraints de patienter de très longues minutes avant de disputer la deuxième période du match contre l’Irak (3-0) le 22 juin dernier en raison de l’orage, les joueurs de l’équipe de France pourraient de nouveau être perturbés par la météo pour son huitième de finale face au Paraguay ce samedi (23h, heure française).

Le Lincoln Financial Field de Philadelphie met décidément les joueurs de l’équipe de France à rude épreuve. Le 22 juin dernier, le match entre la France et l’Irak avait été interrompu pendant deux heures en raison d'une alerte orage, obligeant les joueurs et les spectateurs à se mettre à l’abris. Deux semaines plus tard, les Bleus retrouvent l’enceinte de Pennsylvanie, cette fois-ci sous une chaleur étouffante.

Une très forte chaleur, et de possibles orages… Comme le rapporte Le Parisien, le thermomètre pourrait monter jusqu’à 40 degrés ce samedi, à 17 heure locale, pour le huitième de finale entre la France et le Paraguay. « Une telle chaleur, comme on n’en voit pas chaque année, peut être mortelle pour les personnes ne disposant pas de moyens de rafraîchissement adéquats », prévient le service météorologique national des États-Unis, tout en ajoutant que le risque d'orages demeure présent.