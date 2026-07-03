Équipe de France - Record historique pour Deschamps en Coupe du Monde : La FFF a voulu marquer le coup !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

A la tête de l'Equipe de France depuis 14 ans, Didier Deschamps vit ses derniers matches à ce poste à l'heure actuelle. L'ancien entraîneur de l'OM a connu un succès immense avec les Bleus et il enchaîne les records en sélection. En effet, avec la victoire face à la Suède, Didier Deschamps est devenu le sélectionneur avec le plus de victoires en Coupe du monde. L'occasion pour le président de la FFF Philippe Diallo de lui adresser ses félicitations.

Auteur d'un succès fou depuis toutes ces années, Didier Deschamps n'en finit plus de décrocher tous les records. Le sélectionneur de l'Equipe de France quittera son poste à l'issue de la compétition, quel que soit le résultat, mais il peut encore aller plus loin en décrochant une nouvelle étoile. En tout cas, en battant le record du nombre de victoires pour un sélectionneur, il a fait un pas de plus et a gagné un petit cadeau de la part de la FFF.

Didier Deschamps célèbre son record avec la FFF Sur une vidéo postée par la Fédération française de football, on voit les Bleus réunis lors d'un repas, l'occasion choisie par Philippe Diallo de célébrer avec tout le monde ce nouveau record en apportant à Deschamps un maillot floqué "17" pour ses 17 victoires. Jamais un sélectionneur n'avait connu un tel succès en Coupe du monde. « Je voudrais profiter de ce moment pour célébrer un autre record, celui du sélectionneur qui en est à sa 4ème Coupe du monde et qui a, au cours de ces 4 Coupes du monde, réussi à battre le record du sélectionneur avec le plus de victoires avec 17 victoires. Il a battu Helmut Schon qui était sélectionneur de l'Allemagne et c'est une série en cours. Bravo » déclare Philippe Diallo.