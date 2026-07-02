Equipe de France - Deschamps se prosterne devant Mbappé : Le geste qui fait grincer des dents en pleine Coupe du monde

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En marge de la victoire et la qualification de l'équipe de France face à la Suède, une image n'est pas passée inaperçue. En effet, au moment de remplacer Kylian Mbappé, Didier Deschamps a fait semblant de se prosterner devant son attaquant, qui venait d'inscrire un doublé. Un geste du sélectionneur des Bleus qui n'est clairement pas passé auprès de certains, dont Florent Gautreau.

Depuis le début de la Coupe du monde, Kylian Mbappé est en feu. Après un doublé face au Sénégal puis à l'Irak, l'attaquant de l'équipe de France a remis à l'occasion du seizième de finale contre la Suède. Auteur d'une nouvelle prestation XXL, le capitaine des Bleus a alors été salué par Didier Deschamps au moment d'être remplacé en fin de match. C'est alors que le sélectionneur français a mimé un geste de révérence face à Mbappé, comme s'il se prosternait face à lui. Et voilà que ça a été très mal accueilli...

« Ce n'est pas au niveau d'un grand entraîneur » A l'occasion de l'After Foot, Florent Gautreau a ainsi reproché à Didier Deschamps ce geste en direction de Kylian Mbappé. Au micro de RMC, il a alors dit à propos du sélectionneur de l'équipe de France : « Je ne vois pas Sir Alex faire ça devant Cantona ou Luis Enrique faire ça devant Dembélé. Ce n'est pas au niveau d'un grand entraîneur. C'est anecdotique et tout le monde va dire qu'il faut vraiment chercher un problème quand tout va bien sur le plan sportif... Néanmoins, même si le lien de Deschamps avec son capitaine meneur qu'est Mbappé est très fort, un sélectionneur ne devrait pas faire ce genre de prosternation. Il y a toujours une hiérarchie qui devrait être respectée ».