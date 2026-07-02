Coupe du monde 2026 : Un joueur de l’équipe de France a tout changé pour Kylian Mbappé

Axel Cornic

Après une deuxième saison blanche avec le Real Madrid, Kylian Mbappé était très critiqué et certains réclamaient même qu’il soit mis de côté en équipe de France, au profit notamment d’un Ousmane Dembélé flamboyant au Paris Saint-Germain. Mais la donne a changé, puisque le capitaine tricolore est tout simplement le meilleur joueur de cette Coupe du monde 2026.

Il ne fallait pas le critiquer. Après des derniers mois assez délicats sur le plan personnel, Kylian Mbappé a mis tout le monde d’accord. Le capitaine de l’équipe de France est en mission et plus personne n’ose dire la moindre chose à son sujet, même du côté de l’Espagne, où certains réclamaient son départ du Real Madrid.

« C’était le chainon manquant pour l’équipe de France depuis le départ d’Antoine Griezmann » Il faut dire que chez les Bleus, il n’a peut-être pas les mêmes armes que chez les Merengue. C’est le cas de Michael Olise, parmi les meilleurs passeurs de cette Coupe du monde 2026, qui impressionne tout le monde depuis quelques semaines. Et pour Maxime Chanot, il est justement le joueur qui a tout changé pour Kylian Mbappé. « Son arrivée c’était le chainon manquant pour l’équipe de France depuis le départ d’Antoine Griezmann » a assuré l’ancien défenseur luxembourgeois d’origine française, sur RMC.