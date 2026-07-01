Michael Olise au PSG : Un journaliste annonce le verdict final !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Eblouissant depuis le début de la Coupe du monde, Michael Olise choque tout le monde avec l'équipe de France. A tel point que son avenir soit déjà évoqué puisque les plus grands clubs européens essaiera de le sortir du Bayern Munich. Mais cela n'arrivera visiblement pas.

Depuis le début de la Coupe du monde, Kylian Mbappé a marqué les esprits en inscrivant cinq buts ce qui lui permet de se battre avec Lionel Messi pour le statut de meilleur buteur de l'histoire du Mondial. Mais si l'attaquant du Real Madrid marque autant, il le doit grandement à Michael Olise qui avec 5 passes décisives est le meilleur passeur de la compétition. Le milieu offensif du Bayern Munich impressionne tout le monde au point que son avenir fasse parler et qu'un transfert soit évoqué. Le Real Madrid et le PSG sont régulièrement cités. Mais selon Laurent Perrin, journaliste du Parisien, Michael Olise est tout simplement intransférable.

«Olise ne viendra pas au PSG» « Olise ne viendra pas au PSG qui vise d'autres joueurs (Diomandé notamment). Olise restera au Bayern malgré les rumeurs incessantes l'envoyant au Real Madrid. Il est intransférable, les dirigeants du Bayern le répètent et ils ne peuvent pas ouvrir la porte sous peine de perdre toute crédibilité », confie-t-il dans une session de questions-réponses organisée sur le site du Parisien.