Michael Olise au PSG : Un journaliste annonce le verdict final !

Eblouissant depuis le début de la Coupe du monde, Michael Olise choque tout le monde avec l'équipe de France. A tel point que son avenir soit déjà évoqué puisque les plus grands clubs européens essaiera de le sortir du Bayern Munich. Mais cela n'arrivera visiblement pas.
Depuis le début de la Coupe du monde, Kylian Mbappé a marqué les esprits en inscrivant cinq buts ce qui lui permet de se battre avec Lionel Messi pour le statut de meilleur buteur de l'histoire du Mondial. Mais si l'attaquant du Real Madrid marque autant, il le doit grandement à Michael Olise qui avec 5 passes décisives est le meilleur passeur de la compétition. Le milieu offensif du Bayern Munich impressionne tout le monde au point que son avenir fasse parler et qu'un transfert soit évoqué. Le Real Madrid et le PSG sont régulièrement cités. Mais selon Laurent Perrin, journaliste du Parisien, Michael Olise est tout simplement intransférable.
«Olise ne viendra pas au PSG»
« Olise ne viendra pas au PSG qui vise d'autres joueurs (Diomandé notamment). Olise restera au Bayern malgré les rumeurs incessantes l'envoyant au Real Madrid. Il est intransférable, les dirigeants du Bayern le répètent et ils ne peuvent pas ouvrir la porte sous peine de perdre toute crédibilité », confie-t-il dans une session de questions-réponses organisée sur le site du Parisien.
«Il est intransférable»
Une annonce qui va décevoir le journaliste espagnol Pablo Polo qui, dans un édito pour MARCA, assurait que le Real Madrid devait tout faire pour recruter Michael Olise : « Mention spéciale à Olise, avec tout le respect que l'on doit à Mbappé. S'il faut vendre le Bernabéu pour l'acquérir, qu'il en soit ainsi. Kylian joue exceptionnellement bien, et il ne faut pas minimiser ses performances, mais l'ailier du Bayern lui facilite grandement la tâche. À tel point qu'on en oublie parfois que Dembélé, auteur d'un excellent match, est un candidat sérieux au Ballon d'Or. Il n'a pas marqué hier, alors qu'il aurait pu inscrire trois ou quatre buts, mais il compte déjà cinq passes décisives en quatre matchs ».