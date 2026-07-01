«Il veut signer au PSG» : Le phénomène de la Coupe du monde 2026 donne son feu vert pour son transfert !

Pierrick Levallet

Et si Yan Diomandé débarquait au PSG cet été ? L’international ivoirien, qui a fait sensation dans cette Coupe du monde 2026, est suivi par le club de la capitale depuis un moment maintenant. Les dirigeants parisiens auraient accéléré les choses pour son transfert. L’ailier de 19 ans aurait d’ailleurs donné son accord pour rejoindre les Rouge-et-Bleu.

Le PSG est en train de passer à la vitesse supérieure pour son mercato. Le club de la capitale accélère les choses pour le transfert de Yan Diomandé. L’ailier de 19 ans a fait sensation dans cette Coupe du monde 2026 avant l’élimination de la Côte d’Ivoire contre la Norvège ce mardi. Le crack du RB Leipzig ferait saliver les dirigeants parisiens, qui aimeraient l’offrir à Luis Enrique. Le joueur lui-même semble avoir donné son accord pour rejoindre les rangs des Rouge-et-Bleu.

«Le joueur veut rejoindre le PSG et il y a un accord» « Il y a des discussions entre le PSG et le RB Leipzig pour Yan Diomandé. Il veut signer au PSG. Malgré le fait que Liverpool essaye de le convaincre, le joueur veut rejoindre le PSG et il y a un accord. Cela dépend maintenant des deux clubs. Ce que je comprends, c’est que Leipzig ne rendra pas la tâche facile à n’importe quel club. Leipzig offre donc une solution : payer maintenant pour avoir le joueur en 2027 » a d’abord expliqué Fabrizio Romano dans le Here We Go Podcast.