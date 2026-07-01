Mercato - OM : Un club étranger débarque à Marseille pour boucler le transfert de Mason Greenwood

Axel Cornic

L’avenir de Mason Greenwood est le gros feuilleton de ce début de mercato estival, avec plusieurs clubs étrangers qui aimeraient s’attacher ses services. C’est notamment le cas de l’AS Roma, mais la presse italienne a récemment des grosses tensions dans les négociations avec l’Olympique de Marseille.

A Marseille, on ne parle que de lui. Arrivé en juillet 2024, Mason Greenwood est toujours plus proche d’un départ, avec la porte qui semble être plus qu’ouverte. L’OM a en effet besoin de vendre et l’ailier de 24 ans possède une grosse cote sur le marché, avec plusieurs clubs qui auraient déjà manifesté leur intérêt.

L’OM très agacé pour Greenwood La presse italienne évoque depuis plusieurs semaines déjà l’AS Roma, où l’entraineur Gian Piero Gasperini aurait réclamé la signature de Greenwood à ses dirigeants. Mais les relations entre les deux clubs ne semblent pas être au beau fixe en ce moment. D’après les informations de Il Corriere dello Sport, les dirigeants de l’OM seraient très remontés envers leurs homologues romains, qui auraient contacté et négocié un accord avec le joueur et son entourage sans même les prévenir au préalable. Et cela aurait eu un impact direct sur les négociations, avec désormais la position marseillaise qui se serait durcie encore plus.