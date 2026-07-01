Transfert de Julian Alvarez : Barcelone fait une annonce... qui va faire les affaires du PSG ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Malgré la fermeté de l'Atlético de Madrid dans ce dossier, Julian Alvarez reste un joueur très convoité sur le mercato. Le FC Barcelone espère toujours le recruter et Joan Laporta a même confirmé avoir transmis un offre... qui n'est toutefois pas illimitée.

Le cas Julian Alvarez met le feu sur le mercato depuis son ouverture. Il faut dire que le FC Barcelone en a fait sa priorité pour remplacer Robert Lewandowski tandis que le PSG serait également intéressé. Et l'attaquant argentin s'est même publiquement prononcé au sujet d'un transfert : « Ce n'est pas le moment d'en parler, mais je ne peux pas non plus me cacher, j'essaie d'être une personne honnête. J'ai parlé avec les personnes de l'Atlético de Madrid et je pense que ce qui est le mieux pour tout le monde, c'est un transfert. Je veux réaliser mon rêve ». Une annonce qui a fait l'effet d'une bombe, mais l'Atlético reste sur sa position en refusant de vendre son avant-centre à un concurrent direct. Le club madrilène serait même prêt à déposer plainte pour dénoncer le comportement du Barça. « Rien n'a changé. Il restera à l'Atlético de Madrid. Il n'y aucune offre actuellement, et même en cas de propositions, le club ne souhaite pas le vendre », a même encore répété Enrique Cerezo, le président des Colchoneros, lors d'un entretien accordé à RNE Deportes.

Joan Laporta met la pression pour Julian Alvarez Mais le FC Barcelone compte toujours recruter Julian Alvarez comme l'a fait savoir Joan Laporta, récemment réélu à la présidence du Barça. « Deco a fait une offre avec un certain montant d’argent. Le joueur veut venir, depuis qu’il est à City. J’ai parlé avec Gil Marin (DG de l’Atlético, NDLR), il m’a dit qu’en principe il n’avait pas prévu de le vendre. L’offre est ferme et elle restera sur la table. Mais elle n’est pas illimitée sur la durée. L’Atlético dit qu’il ne vend pas parce qu’ils n’avaient pas d’autre choix », confie-t-il en conférence de presse avant de poursuivre.