Kylian Mbappé et Didier Deschamps : Le moment «extrêmement gênant et surprenant» en plein match de l'équipe de France

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Auteur d'un doublé ce mardi soir contre la Suède, Kylian Mbappé a contribué à la qualification de l'équipe de France pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde. Cela fait une nouvelle performance XXL pour le capitaine des Bleus, qui n'a pas manqué d'être salué par Didier Deschamps au moment d'être remplacé. Mais voilà que le comportement du sélectionneur envers Mbappé n'a pas manqué de déranger certains.

Après le Sénégal et l'Irak, c'est donc la Suède qui a subi les foudres de Kylian Mbappé. Auteur d'un doublé, le capitaine de l'équipe de France a permis aux Bleus de se qualifier pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde. Sorti à quelques minutes de la fin du match et remplacé par Jean-Philippe Mateta, Mbappé a alors été salué comme il se doit par Didier Deschamps. En effet, le sélectionneur de l'équipe de France a mimé une révérence en direction de son numéro 10. Un geste qui est toutefois loin de faire l'unanimité.

« Cela donne l'impression que son sélectionneur fait allégeance, ce n'est pas sain » La révérence de Didier Deschamps face à Kylian Mbappé n'a pas plu à certains. Réagissant à un internaute qui a trouvé cela « embarrassant », le journaliste du Parisien, Laurent Perrin a lui confié sur ce moment durant la rencontre France-Suède : « J'ai trouvé cela extrêmement gênant et extrêmement surprenant venant d'un homme comme Didier Deschamps qui maîtrise parfaitement sa communication. C'est gênant parce que, même si ça se veut drôle et deuxième degré, les images ont une symbolique. Cela place Mbappé au-dessus des autres joueurs, cela donne l'impression que son sélectionneur fait allégeance, ce n'est pas sain ».