Départ du PSG : L’injustice qui frappe Kylian Mbappé depuis qu’il a signé au Real Madrid

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après 7 saisons au PSG, Kylian Mbappé a décidé en 2024 de réaliser son rêve. Arrivé au terme de son contrat et donc libre, le Français s’est engagé avec le Real Madrid. Aujourd’hui bien installé dans la capitale espagnole, Mbappé doit notamment faire avec de très nombreuses critiques. Un sujet sur lequel s’est prononcé Thierry Henry, évoquant l’injustice à laquelle doit faire face son compatriote.

A 27 ans, Kylian Mbappé fait aujourd’hui partie des meilleurs joueurs du monde. Mais voilà que l’attaquant du Real Madrid et de l’équipe de France fait très souvent l’objet de critiques. En effet, malgré des performances individuelles impressionnantes, on en attend encore plus de sa part. Il a justement été question de ce sujet lors du podcast de Rio Ferdinand avec Thierry Henry comme invité. « Qu’est-ce que Mbappé doit ajouter à son jeu pour atteindre le prochain niveau ? Il est exceptionnel, il a gagné la Coupe du monde, c’est une superstar, mais pour aller au prochain niveau ? », a alors demandé l’ancien de Manchester United au Français.

« Quand vous jouez pour le Real Madrid, vous êtes jugé sur combien de Ligue des Champions vous gagnez » Les attentes sont immenses concernant Kylian Mbappé. C’est alors que Thierry Henry a souligné l’injustice vécue par l’attaquant du Real Madrid depuis qu’il a mis les pieds en Espagne : « Quand tu penses à ce que tu dis… Aller sur la lune ? Où doit-il aller ? On parle de quelqu’un qui va attendre des records. Ok, il n’a toujours pas gagné la Ligue des Champions, le Ballon d’Or. Et donc ? Et s’il n’y arrive pas à la fin de sa carrière ? Parfois, on demande beaucoup à ces joueurs. Quand vous allez dans un gros club comme le Real Madrid, vous êtes toujours jugé sur ce que vous ne faites pas ou ce que vous n’avez pas encore réussi. Vous pouvez en marquer 4, le match vous ne marquez et on se demande ce qui ne va pas. Quand vous jouez pour le Real Madrid, vous êtes jugé sur combien de Ligue des Champions vous gagnez. Ce qui est injuste ».