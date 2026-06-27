Kylian Mbappé : La nouvelle séquence qui amuse les réseaux sociaux en plein match de Coupe du monde

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce vendredi soir, l’équipe de France s’est imposée face à la Norvège (4-1), validant à cette occasion la première place de son groupe à la Coupe du monde. Après avoir inscrit deux doublés lors des deux premiers matchs de la compétition, Kylian Mbappé n’a cette fois pas réussi à trouver le chemin des filets. Si le capitaine des Bleus a tout de même livré deux passes décisives à Ousmane Dembélé, il s’est également fait remarquer pour un autre moment durant ce match face aux Norvégiens.

Kylian Mbappé n’aura donc pas réussi à faire trembler les filets de la Norvège ce vendredi soir. Pour s’imposer, l’équipe de France a pu compter sur un Ousmane Dembélé des grands soirs, étant l’auteur d’un triplé, et c’est ensuite Désiré Doué qui est venu conclure le succès des Bleus (4-1). Pas de but contre pour l’attaquant du Real Madrid, tout de même auteur de deux passes décisives. Mbappé a d’ailleurs fini par céder sa place sur le terrain à la 87ème minute, remplacé par Jean-Philippe Mateta. Une sortie qui n’est pas passée inaperçue et qui en a fait rire plus d’un sur les réseaux sociaux…

L’arbitre au service de Mbappé A la suite de la victoire de la France à la Norvège, une séquence avec Kylian Mbappé a donc amusé les internautes. Elle se passe au moment du remplacement de l’attaquant de l’équipe de France. Se dirigeant vers la touche, le capitaine des Bleus enlève alors son brassard pour pouvoir le donner à Aurélien Tchouaméni. Mais voilà que ce n’est pas Mbappé qui l’a remis à son coéquipier mais plutôt l’arbitre de la rencontre, dirigé alors par l’attaquant du Real Madrid pour le remettre à Tchouaméni. Une séquence relayée donc sur les réseaux sociaux où on n’a pas manqué de rappeler à quel point Kylian Mbappé aime bien tout diriger.