Ousmane Dembélé : Le «moment unique» vécu à la Coupe du monde 2026

L’équipe de France s’en est remise à Ousmane Dembélé pour vaincre la Norvège (4-1) et achever sa phase de groupe sur un sans faute. L’attaquant du PSG a inscrit un triplé en première période, pas de quoi lui faire prendre la grosse tête après la rencontre.
Grâce à leur victoire sur la Norvège (4-1), un troisième succès en autant de matchs dans ce Mondial 2026, les Bleus finissent en tête de leur groupe. Ousmane Dembélé s’est particulièrement illustré en inscrivant un triplé en première période (7’, 20’, 32’). L’attaquant du PSG enchaîne et totalise désormais quatre réalisations, après avoir débloqué son compteur de buts dans une compétition majeure contre l’Irak (3-0) lundi.
« Un moment unique »
Après la rencontre, Ousmane Dembélé savourait en zone mixte ce « moment unique » vécu à Boston, tout en restant prudent pour la suite. « Je suis content, c’est un moment unique et important pour moi. Après, la performance est bonne mais j’ai préféré mon match face au Sénégal ou à l’Irlande du Nord, j’ai été beaucoup plus influent. Il faut rester concentrés, il y a des choses importantes qui arrivent. Le plus important va arriver, il faut rester concentré, a réagi le Ballon d’Or, désormais focalisé sur la Suède. Ce sera un match difficile. En 16es de finale, tout est possible. On va rester concentrés sur ce qui va arriver. »
« C’est exceptionnel, mais le plus important, c’était de terminer premiers du groupe »
« Le triplé ? C’est un moment unique pour moi, c’est exceptionnel, mais le plus important, c’était de terminer premiers du groupe et de rester concentrés pour la suite de la compétition, a enchaîné Ousmane Dembélé, rapporté par Le Figaro. C’est très bien, mais le plus important est de rester concentré. Les critiques, jouer à droite ? Je me sens très bien sur le terrain, avec l’équipe. Le plus important est de rester concentré et penser à l’équipe ».