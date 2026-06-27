Ousmane Dembélé : Le «moment unique» vécu à la Coupe du monde 2026

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L’équipe de France s’en est remise à Ousmane Dembélé pour vaincre la Norvège (4-1) et achever sa phase de groupe sur un sans faute. L’attaquant du PSG a inscrit un triplé en première période, pas de quoi lui faire prendre la grosse tête après la rencontre.

Grâce à leur victoire sur la Norvège (4-1), un troisième succès en autant de matchs dans ce Mondial 2026, les Bleus finissent en tête de leur groupe. Ousmane Dembélé s’est particulièrement illustré en inscrivant un triplé en première période (7’, 20’, 32’). L’attaquant du PSG enchaîne et totalise désormais quatre réalisations, après avoir débloqué son compteur de buts dans une compétition majeure contre l’Irak (3-0) lundi.

« Un moment unique » Après la rencontre, Ousmane Dembélé savourait en zone mixte ce « moment unique » vécu à Boston, tout en restant prudent pour la suite. « Je suis content, c’est un moment unique et important pour moi. Après, la performance est bonne mais j’ai préféré mon match face au Sénégal ou à l’Irlande du Nord, j’ai été beaucoup plus influent. Il faut rester concentrés, il y a des choses importantes qui arrivent. Le plus important va arriver, il faut rester concentré, a réagi le Ballon d’Or, désormais focalisé sur la Suède. Ce sera un match difficile. En 16es de finale, tout est possible. On va rester concentrés sur ce qui va arriver. »