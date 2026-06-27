Equipe de France : Qui doit accompagner Mbappé, Olise et Dembélé en attaque ?

Lors des deux premières journées de la Coupe du Monde 2026, Didier Deschamps a mis en place un 4-2-3-1. Contre le Sénégal, le sélectionneur de l'équipe de France a choisi de titulariser Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise et Désiré Doué. Face à l'Irak, ce dernier a été remplacé par Bradley Barcola. D'après vous, quel est le meilleur quatuor offensif des Bleus ? A vos votes !

Pour le compte de la première journée de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026 , l'équipe de France s'est frottée au Sénégal . Au coup d'envoi de cette rencontre, Didier Deschamps a décidé de mettre en place une composition offensive. En effet, le sélectionneur des Bleus a fait jouer ses joueurs en 4-2-3-1, titularisant à la fois Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise et Désiré Doué . Un choix payant, puisque les Tricolores l'ont emporté (3-1).

Pour le duel face à l' Irak , Didier Deschamps a procédé à quelques ajustements. S'il a conservé la même tactique, il a remplacé certains joueurs. Ainsi, Théo Hernandez, Aurélien Tchouameni et Désiré Doué sont restés sur le banc au coup d'envoi, tandis que Lucas Digne, Manu Koné et Bradley Barcola ont été titularisés. Malgré ces changements, l'équipe de France l'a emporté (3-0).

Une concurrence entre Barcola et Doué sur l'aile gauche ?

Qualifié pour les 16èmes de finale de la Coupe du Monde, l'équipe de France a une nouvelle fois changé des choses contre la Norvège, et ce, pour reposer un maximum de joueurs pour la phase à éliminations directes. Suppléé par Guy Stephan pour la troisième journée de la phase de groupes - et ce, parce qu'il était aux obsèques de sa mère - Didier Deschamps sera de retour pour le prochain tour. Comme on a pu le voir, Kylian Mbappé, Michael Olise et Ousmane Dembélé semblent être indéboulonnables durant ce Mondial. Il est donc difficile d'imaginer l'un d'entre eux ne pas être aligné d'entrée dans les matchs couperets. En revanche, Désiré Doué et Bradley Barcola sont en concurrence sur l'aile gauche.

A votre avis, qui doit accompagner Kylian Mbappé, Michael Olise et Ousmane Dembélé en attaque pour la suite de la compétition ? C'est le moment de voter !