«Les gens ne le savent pas…» : Daniel Riolo fait une révélation sur ce joueur de l’équipe de France

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

En plus de Kylian Mbappé, Mike Maignan, Aurélien Tchouameni ou encore N’Golo Kanté, l’équipe de France compte un autre leader de taille en la personne de Lucas Digne. Dans l’After Foot ce jeudi soir, le journaliste Daniel Riolo a tenu à souligner le rôle important du latéral gauche, l’international tricolore le plus ancien du groupe.

Joueur le plus ancien de l’équipe de France présent en Amérique du Nord, avec une première sélection en 2014, Lucas Digne a connu une trajectoire particulière chez les Bleus. Appelé pour disputer le Mondial 2014 et les Euro 2016 et 2020, le latéral gauche de 32 ans a en revanche manqué l’épopée de 2018 en Russie puis la Coupe du monde au Qatar quatre ans plus tard.

Deux Coupes du monde de suite ratées Récemment interrogé par L’Équipe, Lucas Digne était revenu sur son absence en Russie pour le sacre des Bleus : « C'est un échec dans ma carrière. L'émotion, c'était un mélange de tristesse, de déception. Je suis devant ma télé, j'apprends que je ne fais pas la sélection... Après, une carrière, ce n'est pas que linéaire. Cet échec-là, il m'a appris que j'étais très fort mentalement. De revenir après avoir raté une Coupe du monde, ce n'est pas facile, tout le monde ne peut pas le faire. Le faire comme je l'ai fait, c'est costaud. J'ai réussi à switcher rapidement. Si tu cogites trop longtemps, c'est invivable. Et ça ne sert à rien. » Ces deux grandes compétitions ratées et l’émergence de nouveaux talents ne l’ont pas empêché de devenir un cadre de l’équipe de France.