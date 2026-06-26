Mercato : Un transfert à 55M€ se confirme pour un joueur de l’équipe de France !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Récompensé de sa belle saison par une convocation avec l’équipe de France afin de disputer la Coupe du monde 2026, Maxence Lacroix risque de ne pas retourner à Crystal Palace une fois la compétition terminée. Annoncé dans le viseur de Chelsea ces derniers jours, le défenseur âgé de 26 ans devrait rejoindre les Blues dans le cadre d’un transfert estimé à 55M€.

Des Bleus aux Blues ? Appelé pour la première fois en équipe de France lors du rassemblement du mois de mars dernier, Maxence Lacroix est l’une des surprises de la liste de Didier Deschamps pour la Coupe du monde 2026. Une convocation qui vient récompenser la montée en puissance du joueur formé à Sochaux depuis son arrivée à Crystal Palace en 2024, qu’il risque de quitter cet été.

Lacroix vers Chelsea après le Mondial Car Maxence Lacroix est courtisé et notamment par Chelsea, comme indiqué par le journaliste Ben Jacobs il y a quelques jours. Les Blues veulent renforcer leur défense et l’international français (4 sélections) correspond parfaitement au profil recherché. Selon L’Équipe, il devrait bel et bien quitter Crystal Palace pour rejoindre Chelsea une fois la Coupe du monde terminée, dans le cadre d’un transfert qui devrait s’élever à environ 55M€.