Mercato : Un transfert à 55M€ se confirme pour un joueur de l’équipe de France !

Récompensé de sa belle saison par une convocation avec l’équipe de France afin de disputer la Coupe du monde 2026, Maxence Lacroix risque de ne pas retourner à Crystal Palace une fois la compétition terminée. Annoncé dans le viseur de Chelsea ces derniers jours, le défenseur âgé de 26 ans devrait rejoindre les Blues dans le cadre d’un transfert estimé à 55M€.
Des Bleus aux Blues ? Appelé pour la première fois en équipe de France lors du rassemblement du mois de mars dernier, Maxence Lacroix est l’une des surprises de la liste de Didier Deschamps pour la Coupe du monde 2026. Une convocation qui vient récompenser la montée en puissance du joueur formé à Sochaux depuis son arrivée à Crystal Palace en 2024, qu’il risque de quitter cet été.
Lacroix vers Chelsea après le Mondial
Car Maxence Lacroix est courtisé et notamment par Chelsea, comme indiqué par le journaliste Ben Jacobs il y a quelques jours. Les Blues veulent renforcer leur défense et l’international français (4 sélections) correspond parfaitement au profil recherché. Selon L’Équipe, il devrait bel et bien quitter Crystal Palace pour rejoindre Chelsea une fois la Coupe du monde terminée, dans le cadre d’un transfert qui devrait s’élever à environ 55M€.
Une titularisation contre la Norvège ?
S’il est resté sur le banc depuis le début de la compétition, Maxence Lacroix pourrait être titularisé à la place de William Saliba ce vendredi face à la Norvège, dernier match de poule de l’équipe de France. « William ne sera pas là demain », a fait savoir Guy Stéphan en conférence de presse. « Il suffit de se référer à celui qui l'a remplacé ces derniers matchs. » Dans le même secteur de jeu, il n’est pas le seul à changer de club cet été, puisque c’est déjà le cas d’Ibrahima Konaté. Alors qu’une prolongation était la tendance, le joueur âgé de 27 ans a finalement quitté Liverpool pour rejoindre le Real Madrid, où il s’est engagé jusqu’en juin 2030.