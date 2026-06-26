Coupe du Monde 2010 : «C'est monté dans les tours», le nouveau témoignage sur le clash entre Anelka et Domenech !

Amadou Diawara

Lors de la Coupe du Monde 2010, Nicolas Anelka a été viré par le staff de l'équipe de France parce qu'il aurait proféré des propos insultants à l'encontre de Raymond Domenech. Interrogé sur le clash entre les deux hommes, Robert Duverne - préparateur physique des Bleus à cette époque - a lâché ses vérités.

A la mi-temps de la rencontre entre la France et le Mexique à la Coupe du Monde 2010, Raymond Domenech et Nicolas Anelka sont partis au clash. Alors qu'il aurait insulté son entraineur, l'attaquant tricolore a été renvoyé chez lui dans la foulée. D'après L'Equipe, Nicolas Anelka aurait balancé à Raymond Domenech : « va te faire enc*ler sale fils de p*te ».

«Je ne veux pas jouer dans cette position» Seize années plus tard, Robert Duverne est revenu sur la prise de bec entre Nicolas Anelka et Raymond Domenech à la Coupe du Monde 2010. D'après le préparateur physique des Bleus de l'époque, l'ancien attaquant tricolore n'a pas proféré de tels propos. « La plus grosse dispute à laquelle vous avez assisté dans un vestiaire ? À la Coupe du monde 2010, évidemment, c'est la mi-temps du Mexique. Mais j'ai connu bien pire, à l'OL, entre Jean-Alain Boumsong et Alain Perrin à la mi-temps de la finale de la Coupe de France 2008 (1-0 a.p. contre le PSG), ou entre Fabio Santos et Claude Puel. Eux, ils en étaient venus aux mains et il avait fallu les séparer. Entre Raymond (Domenech) et Nico (Anelka), c'est monté dans les tours, c'est tout. Pendant toute la première période, Raymond était remonté, il n'arrêtait pas de se plaindre de Nico, de ses décrochages. Cela couvait, il corrigeait la position de Nico depuis le début de la prépa et Nico disait : "Je ne veux pas jouer dans cette position. S'il veut un gars qui prend la profondeur, qu'il en fasse jouer un autre », a révélé Robert Duverne lors d'un entretien accordé à L'Equipe.