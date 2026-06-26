Polémique avec Jérémy Doku : La date du retour de France Pierron sur La Chaine L’Equipe dévoilée

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Au cours des derniers jours, France Pierron a déclenché une vive polémique à la suite de ses propos sur Jérémy Doku et la naissance de son enfant. Des paroles qui lui ont d’ailleurs valu une sanction. En effet, L’Equipe a décidé de sa mise en retrait de l’antenne. Mais quand va-t-on la revoir sur La Chaine L’Equipe ? Une date a été donnée.

En pleine Coupe du monde, Jérémy Doku a connu un heureux événement. En effet, le joueur de la Belgique a temporairement quitté le groupe pour rejoindre sa compagne pour la naissance de leur enfant. Mais voilà que la décision du joueur de Manchester City de quitter les Diables Rouges s’est retrouvée au cours d’une polémique. Et tout est parti des propos de France Pierron tenus lors de L’Equipe de choc : « Quand tu as la chance de participer à une Coupe du monde, il y a des centaines de footballeurs qui tueraient pour être à ta place […] et tu vas quitter tout ça pour assister à la naissance de ton enfant, qui est un moment dégueulasse, excusez-moi, où le papa ne sert à rien, il a un rôle de figurant ».

Un retour le 24 août Cela fait donc maintenant plusieurs jours que la polémique a éclaté et tout le monde a réagi aux propos de France Pierron. Face à l’ampleur de cette affaire, le groupe L’Equipe s’est désolidarisé de sa journaliste avant ensuite de la sanctionner. C’est ainsi qu’elle a été mise en retrait de l’antenne. Et voilà que pour la revoir sur La Chaine L’Equipe, il faudra être patient. Selon les informations de L’Equipe, France Pierron retrouvera la présentation de L’Equipe de Choc à la rentrée, le 24 août.