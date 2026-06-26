Polémique avec Jérémy Doku : La date du retour de France Pierron sur La Chaine L’Equipe dévoilée

Au cours des derniers jours, France Pierron a déclenché une vive polémique à la suite de ses propos sur Jérémy Doku et la naissance de son enfant. Des paroles qui lui ont d’ailleurs valu une sanction. En effet, L’Equipe a décidé de sa mise en retrait de l’antenne. Mais quand va-t-on la revoir sur La Chaine L’Equipe ? Une date a été donnée.
En pleine Coupe du monde, Jérémy Doku a connu un heureux événement. En effet, le joueur de la Belgique a temporairement quitté le groupe pour rejoindre sa compagne pour la naissance de leur enfant. Mais voilà que la décision du joueur de Manchester City de quitter les Diables Rouges s’est retrouvée au cours d’une polémique. Et tout est parti des propos de France Pierron tenus lors de L’Equipe de choc : « Quand tu as la chance de participer à une Coupe du monde, il y a des centaines de footballeurs qui tueraient pour être à ta place […] et tu vas quitter tout ça pour assister à la naissance de ton enfant, qui est un moment dégueulasse, excusez-moi, où le papa ne sert à rien, il a un rôle de figurant ».
Un retour le 24 août
Cela fait donc maintenant plusieurs jours que la polémique a éclaté et tout le monde a réagi aux propos de France Pierron. Face à l’ampleur de cette affaire, le groupe L’Equipe s’est désolidarisé de sa journaliste avant ensuite de la sanctionner. C’est ainsi qu’elle a été mise en retrait de l’antenne. Et voilà que pour la revoir sur La Chaine L’Equipe, il faudra être patient. Selon les informations de L’Equipe, France Pierron retrouvera la présentation de L’Equipe de Choc à la rentrée, le 24 août.
« Ce sont des souvenirs que personne ne pourra jamais vous enlever »
La polémique France Pierron-Jérémy Doku a provoqué de très nombreuses réactions. Au sein du groupe de la Belgique, on s’est bien évidemment rangé derrière la décision du joueur de Manchester City de rejoindre sa compagne pour assister à la naissance de leur enfant. En effet, capitaine des Diables Rouges, Youri Tielemans confiait : « Nous avons envoyé un message à Jeremy pour le féliciter. Avoir un enfant, c'est la plus belle chose qui soit au monde. Et être présent à ce moment-là, c'est tout à fait normal. Je suis moi-même passé par là, car j'ai trois enfants. Ce sont des souvenirs que personne ne pourra jamais vous enlever ».