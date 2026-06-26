Coupe du Monde 2026 : Le Qatar a payé ses supporters pour le déplacement ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Éliminé de la Coupe du monde 2026 à la suite de sa défaite face à la Bosnie (1-3), le Qatar va quitter les États-Unis et avec lui ses « faux » supporters. Au moins 2 000 personnes se seraient vu offrir une formule voyage, hôtel et billet de match tous frais payés afin de soutenir la sélection pendant le Mondial.

Après avoir entamé sa Coupe du monde 2026 par un match nul face à la Suisse (1-1), décrochant ainsi son premier point dans un Mondial après avoir enchaîné trois défaites en 2022, le Qatar est vite redescendu sur terre. Les Qataris se sont ensuite lourdement inclinés contre le Canada (0-6), avant d’être battus par la Bosnie (1-3). Une défaite synonyme d’élimination et qui a donc mis fin à la Coupe du monde du Qatar.

Des formules tous frais payés pour soutenir le Qatar à la Coupe du monde Le pays du Golfe aura tout de même été soutenu par plusieurs de ses supporters aux États-Unis, mais tout ceci ne serait que factice. Car, d’après les informations du Telegraph, le Qatar aurait payé plusieurs personnes afin qu’elles fassent le déplacement pour soutenir la sélection nationale pendant la compétition. Selon le quotidien britannique, 2 000 personnes en auraient profité lors du match face à la Bosnie.