Coupe du Monde 2026 : Le Qatar a payé ses supporters pour le déplacement ?

Éliminé de la Coupe du monde 2026 à la suite de sa défaite face à la Bosnie (1-3), le Qatar va quitter les États-Unis et avec lui ses « faux » supporters. Au moins 2 000 personnes se seraient vu offrir une formule voyage, hôtel et billet de match tous frais payés afin de soutenir la sélection pendant le Mondial.
Après avoir entamé sa Coupe du monde 2026 par un match nul face à la Suisse (1-1), décrochant ainsi son premier point dans un Mondial après avoir enchaîné trois défaites en 2022, le Qatar est vite redescendu sur terre. Les Qataris se sont ensuite lourdement inclinés contre le Canada (0-6), avant d’être battus par la Bosnie (1-3). Une défaite synonyme d’élimination et qui a donc mis fin à la Coupe du monde du Qatar.
Des formules tous frais payés pour soutenir le Qatar à la Coupe du monde
Le pays du Golfe aura tout de même été soutenu par plusieurs de ses supporters aux États-Unis, mais tout ceci ne serait que factice. Car, d’après les informations du Telegraph, le Qatar aurait payé plusieurs personnes afin qu’elles fassent le déplacement pour soutenir la sélection nationale pendant la compétition. Selon le quotidien britannique, 2 000 personnes en auraient profité lors du match face à la Bosnie.
« La QFA leur a clairement fait comprendre qu’ils devaient se montrer à la hauteur »
Toujours d'après le Telegraph, le Qatar aurait offert des formules comprenant le déplacement en avion si nécessaire, les nuits d’hôtel ainsi que les billets pour les matchs, ce qui représente plusieurs milliers d’euros. En plus de cela, les personnes concernées auraient reçu une boîte avec à l’intérieur : un maillot du Qatar, des lunettes de soleil, une écharpe et un drapeau du pays. Au départ, la volonté aurait été d’offrir cela à de véritables supporters, avant de finalement étendre le dispositif. En ce sens, des personnes vivant aux États-Unis et au Mexique en auraient profité. En échange de tous ces cadeaux, la QFA leur aurait « clairement fait comprendre qu’ils devaient se montrer à la hauteur de leur place à 350 dollars (environ 310€) », alors que certains d’entre eux n’auraient jamais mis un pied dans un stade auparavant.