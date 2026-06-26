Coupe du monde 2026 : La drôle de sortie de Mourinho qui ne va pas plaire aux stars du Real Madrid

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le Real Madrid a décidé de changer d’entraineur. Alvaro Arbeloa est parti et pour le remplacer, Florentino Pérez a rappelé José Mourinho. Le Special One fait ainsi son grand retour sur le banc merengue. En attendant la reprise avec la Casa Blanca, Mourinho multiplie les sorties médiatiques et voilà que ses derniers propos ne devraient pas être validés par les stars du Real Madrid.

Réélu président du Real Madrid, Florentino Pérez veut reconstruire la Casa Blanca après une saison dernière complètement ratée. Et voilà que les changements ont commencé sur le banc de touche. Après quelques mois comme entraîneur de la Casa Blanca, Alvaro Arbeloa n’a pas été conservé et c’est ainsi que le retour de José Mourinho a été officialisé. Ayant déjà entraîné le Real Madrid de 2010 à 2013, le Special One va donc se retrouver à nouveau aux commandes du club madrilène ayant ainsi sous ses ordres Kylian Mbappé, Vinicius Jr ou encore Jude Bellingham.

« Je veux que les joueurs du Real Madrid perdent et filent en vacances » Nouvel entraîneur du Real Madrid, José Mourinho était dernièrement l’invité du podcast d’Adebayo Akinfenwa, Beast Mode On. Il a alors été question de la Coupe du monde et voilà que le Special One a livré une réponse, avec le sourire, qui ne devrait pas faire plaisir aux stars du Real Madrid qui disputent actuellement cette compétition. « Ce que j’attends le plus de la Coupe du monde ? Tu veux la vérité ? Je veux que les joueurs du Real Madrid perdent et filent en vacances. Parce que je veux que les gars soient rentrés pour la pré-saison », a alors fait savoir Mourinho.