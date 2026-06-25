Kylian Mbappé : La situation incompréhensible pour le staff de l’équipe de France

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Les avis divergent à propos de Kylian Mbappé. Si l’attaquant de l’équipe de France a ses fans, il a aussi ses détracteurs. Et ils sont nombreux. En effet, le capitaine des Bleus doit faire face à de très nombreuses critiques, que ce soit en sélection ou bien avec le Real Madrid. Une situation qui ne manque de faire réagir et c’est ainsi que Guy Stéphan, adjoint de Didier Deschamps, a fait part de son incompréhension.

Exposé aux critiques, nombreuses et violentes, Kylian Mbappé s’y est semble-t-il habitué. Devant faire face aux attaques, le capitaine de l’équipe de France a notamment pu à ce propos : « Il y a des choses simples de la vie que parfois les gens ne nous permettent pas de faire. On peut être critiqués pour des choses que tout le monde fait. (…) Ça commence à faire partie de mon quotidien. Depuis une dizaine d’années, c’est comme ça. On ne peut pas changer les gens, ni leur manière de penser, ni leur manière d’agir. On peut juste changer la nôtre, évoluer en tant que personne et athlète. Le reste, on n’a pas de prise dessus. On essaie donc de contrôler uniquement ce qu’on peut contrôler ».

« Je n’arrive pas à m’expliquer comment on peut le critiquer » Du côté de l’équipe de France, on ne comprend d’ailleurs pas comment on peut critiquer Kylian Mbappé. C’est ce qu’a expliqué Guy Stéphan, adjoint de Didier Deschamps. En effet, pour Le Parisien, il a expliqué : « Un joueur hors norme, une personnalité hors norme, qui est devenu à 27 ans le meilleur buteur de l’histoire de la sélection. Je n’arrive pas à m’expliquer comment on peut le critiquer. Kylian, je l’ai vu grandir depuis 2017. Et il n’en finit pas de nous épater ».